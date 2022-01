Max Verstappen ukázal svou novou helmu pro rok 2022, skromností rozhodně nehýří

O novopečeném mistrovi světa Formule 1 dlouho nebylo pořádně slyšet, a tak se připomněl příhodným způsobem - ukázal svou novou helmu, která jasně dává najevo, kdo je tu král. Nebo jím aspoň loni byl.

Krátce po skončení loňské sezóny Formule 1 nastala poměrně kuriózní situace - mistrem světa se dosti senzačním způsobem stal Max Verstappen, téměř veškerá mediální pozornost ale rychle začala být soustředěna na Lewise Hamiltona. I když neřekl doslova nic a dodnes na tom nic nezměnil. Inu, z jeho možného, byť do této chvíle naprosto spekulativního konce v šampionátu se zkrátka stala zajímavější zpráva, zjevně i pro FIA.

Až v posledních dnech se karta začala obracet, a to hned ze dvou důvodů. Vzpomínáte si, jak jsme před dvěma týdny rekapitulovali poněkud zmatečné počínání Hondy ve Formuli 1, která obvykle seriál opustila v momentě, když mu začala vládnout? Mělo se to stát i po Verstappenově vítězství (neboť tento krok byl ohlášen již dříve), nakonec ale Japonci přehodili výhybku.

Jejich postup je ovšem naprosto logický, neboť by byli jen sami proti sobě, kdyby trvali na předchozím postupu. Právě kvůli ohlášenému odchodu Hondy byl zmražen vývoj pohonných jednotek do roku 2025, aby si Red Bull mohl najít nového dodavatele a neujel mu v mezičase vlak. Po tu dobu si měli Rakušané vyrábět motory podle „zmražené receptury” sami, Honda ale zjistila, že by tím jen ztratila - v monopostech by byly stejně její pohonné jednotky, ty jsou evidentně dostatečně konkurenceschopné, investovat do vývoje nemusí v podstatě nic a když je nebude vyrábět, marketingově jen ztratí z rozchodu s Red Bullem. Zmýlená tedy neplatí, Honda zůstává v seriálu do roku 2025, ale pochopitelně pouze tak, že bude motory dále sama vyrábět a dodávat, vyvíjet není co.

To byl první magnet táhnoucí pozornost zpět k Verstappenovi a spol., teď tu máme další. Sám Max Emilian ukázal svým fanouškům na Twitteru svou novou helmu pro další sezónu a člověk se musí trochu smát, když ho při tom vidí. Jednak sice říká, že ji sám fyzicky vidí poprvé, ale buď neříká pravdu, nebo to prožívá na emotivní úrovni sobě vlastní - při pohledu na výsledek v podstatě nehne brvou. Její samotná podoba ale poněkud zvedá obočí a bude zřejmě záležet na tom, zda jste jeho fanoušky, nebo nikoli. Podle toho ji budete vnímat buď jako vtipnou provokaci, nebo jako projev nekonečné nabubřelosti.

Je totiž skoro celá zlatá. Základní design se změnil jen v detailech, krom loga Red Bullu a dalších sponzorů je ale zlaté prakticky všechno, včetně sloganu výrobce nápojů. Aby toho nebylo málo, Max změnil číslo z 33 na 1 (prý proč ne, když může - kdo ví, jestli to není naposledy), je pochopitelně celé zlaté, navíc na záď přilby začal přidávat hvězdičky za získané šampionáty. Zatím je tam pochopitelně jedna, s číslovkou 21 uvnitř.

Podívejte se na to sami, názor si asi uděláte rychle. Ať už ale Max V. zamýšlel s tímto designem přilby cokoli, jedno je jisté - skromností opravdu nehýří.





Very happy to show you all my new helmet for the 2022 season! It's the small details that make the difference



1:2 & 1:4 2022 scale models available soon. Pre-register now to be the first to know. https://t.co/ZJL7fBwqAy pic.twitter.com/msq2Jcj9Hy