Mechanik zkusil po 12 letech stání nastartovat motor legendární dodávky odstavené kvůli rzi před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Pokud byste moderní auto odstavili na 12 let, nejspíše byste se hodně nadřeli a museli do něj investovat spoustu peněz, abyste jej opět zprovoznili. Druhá generace Fordu Transit je jiná káva.

Moderním automobilům člověk nemůže upřít mnohé přednosti. Jsou bezpečnější, komfortnější i efektivnější než starší vozy, stejně jako nelze poměřovat jízdní dynamiku. Jsou ale také komplikovanější a o kvalitě by se dalo dlouho diskutovat. Jisté nicméně je, že moderní vozy si na rozdíl od svých předchůdců mohou právě kvůli oné komplikovanosti pouze nechat zdát o jejich nesmrtelnosti.

Příkladem za všechny budiž druhá generace Fordu Transit, která se na trhu poprvé objevila v roce 1986. Do vínku dostala zcela novou platformu, motory však přejala od předchůdce. Mezi nimi figuroval i 2,5litrový turbodiesel, který byl naladěn na 85 nebo 100 či dokonce 115 koní, pokud zákazník sáhl po verzi s elektronickou vstřikovací pumpou. Spíše než výkonem ovšem zaujal rozumnou spotřebou, ještě více pak svou spolehlivostí, kterou ostatně předvádí dodnes.

Na níže přiloženém videu si můžeme prohlédnout exemplář z roku 1994, který posledních 12 let strávil odstavený v trávě pod širým nebem. Stejně jako většinu jeho sourozenců jej dostihla koroze, proti které nenabízel dostačující ochranu. Ta zasáhla i motorový prostor, samotné pohonné jednotky se až tak nedotkla. Stačilo totiž pár kroků včetně usazení zcela nové baterie a agregát naskočil, jako kdyby naposledy běžel před několika dny a nikoli před mnoha lety.

Pokud si uvědomíme, že motor je srdcem aut se spalovacím motorem a jejich nejdražší součástí, je snadno pochopitelné, proč mohou být tato auta skoro nesmrtelná. Vyvařit karoserii totiž není až tak těžké, jako opětovně zprovoznit pohonné jednotky. Onen Transit by tedy klidně mohl dále sloužit k převozu věcí, ostatně kromě nastartování je schopen i samotného pohonu. Něco takového však od moderních aut čekat nelze, složitá elektronika spoléhající na nespočet senzorů stěží zvládne tak dlouhé stání bez úhony.

Ve výsledku tak vlastně nepřekvapí, že druhá generace Fordu Transit vydržela ve výrobě až do roku 2016, byť posledních třináct let byla k mání už jen v Číně. Modrý ovál pak v roce 2013 představil již čtvrtou generaci, která taktéž dostala dieselové motory, a to včetně 3,2litrového pětiválce. Zda ovšem ten bude stejně nesmrtelným jako jeho čtyřválcový předchůdce, to si řekneme až někdy v půlce příští této dekády.

Druhá generace Fordu Transit dorazila na trh v roce 1986, o osm let později přišel první facelift. Ten se projevil hlavně výměnou čelních partií, na osvědčený diesel pod kapotou však automobilka raději nesahala. Ilustrační foto: Ford

Zdroj: Flexiny@YouTube

Petr Prokopec