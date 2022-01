Mercedes po týdnech mlčení konečně naznačil, že Lewis Hamilton ve Formuli 1 nekončí před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Mercedes-AMG F1

Opak jsme od začátku beztak označovali za krajně nepravděpodobný, teď si ale na 99,99 procenta troufneme říci, že Lewis Hamilton zůstává ve hře. Vyjádření formulového týmu Mercedesu jinak interpretovat nelze.

Stalo se to už 12. prosince minulého roku, přesto to nadále působí jako velmi živá historie. Po 21 závodech celé sezóny, kdy se Max Verstappen a Lewis Hamilton přetahovali o vedení v šampionátu Formule 1, se oba bijci s naprosto stejným počtem bodů utkali v závěrečném klání v Abú Zabí. A byť Mercedes pokračoval ve své technické dominanci, kterou získal zpět v posledních závodech, byl to dílem štěstí, smůly, skvělé týmové práce i mimořádného řidičského umu nakonec Max Verstappen, kdo se radoval z titulu mistra světa.

Bylo to ještě 15 minut před koncem závodu krajně nepravděpodobné a někteří mají tendenci z toho dělat zásluhu poněkud nešikovného postupu vedení závodu, to by ale nebylo fér. Musela se sejít spousta pro jednu stranu příznivých a pro druhou nepříznivých okolností, aby se to celé mohlo stát. Kdyby to Verstappen kdykoli v průběhu závodu vzdal, kdyby Perez výrazně nezdržel Hamiltona při snaze jej předjet, kdyby tým nešel do rizika a Red Bull neabsolvoval o dvě zastávky v boxech víc, kdyby Max V. nebyl tím, kým je a Hamiltonovi „to tam neposlal” v posledním kole v zatáčce, ve které snad nikdo jiný ten víkend nepředjel, kdyby... Kdyby asi tisíc podobných věcí, závod by snadno dopadl opačně. Ale nestalo se, štěstí přálo připraveným a Verstappen získal svůj první titul mistra.

Je jasné, že Hamilton z toho musel být nešťastný, přišel vinou smůly o titul v posledních pár kolech, ale tak to prostě někdy v závodech chodí - dokud nedojedete do cíle, stát se může cokoli. Brit od svého vyjádření krátce po závodě dodnes neposkytl jediný rozhovor tisku, nepublikoval jediný příspěvek na sociálních sítích a přestal na nich sledovat úplně všechny a všechno. Tím dal prostor ke spekulacím, co s ním bude dál, které s chutí přiživil šéf týmu Toto Wolff, který se pro média opakovaně vyjádřil a hovořil o tom, jak je Hamilton nešťastný a že už také nemusí pokračovat v závodění...

Možná to tak je, ale moc tomu od začátku nevěříme. Přišlo nám to trochu jako mediální hra - za normálních okolností by se mluvilo jen o Verstappenovi a jeho senzačním zisku titulu v posledních kilometrech závodu, takto byla média plná spíše Lewise Hamiltona, i když pro to nemusel dělat doslova nic. Přesto tu byla jistá šance, že je skutečně uražený a než se znovu pokoušet bojovat ve Formuli 1, raději se bude starat o své jiné aktivity. Teď je ale šance na takový vývoj opravdu minimální.

Sám Mercedes po týdnech nejasných vyjádření publikoval fotku britského šampiona s krátkým textem: „Adversity causes some to break; others to break records.” Přeložme to volně jako: „Neštěstí některé zlomí. Jiné nasměruje k lámání rekordů.” Víc ze strany stáje nepadlo, přesto máme pocit, že to je finální fáze oné mediální hry - ne zcela jasné vyjádření více než naznačující, že Hamilton není prohrou zlomen, ale spíše motivován zlomit rekord v počtu získaných titulů mistra světa F1, který nyní sdílí s Michaelem Schumacherem.

Budeme si nejspíše muset počkat na další dny a týdny, aby se z náznaku stalo jednoznačné oficiální vyjádření, troufneme si ale tvrdit, že toto je hotová věc. Co by to jinak mělo být? Motivace Lewise H., aby to nevzdával? Takto veřejná? Tomu se nám nechce věřit, čekejme tedy spíše finální dějství celé dnes už skoro tři týdny trvající ságy - vítězoslavný Hamiltonův „návrat” do sportu, který vlastně nikdy neopustil, jen spoustu lidí přiměl svou pasivitou si myslet, že by něco takového mohl udělat.

Lewis Hamilton se i ve svých žertovných „outfitech” skoro jistě vrátí, vyjádření Mercedesu níže nelze interpretovat jinak. Foto: Mercedes-AMG F1

Adversity causes some to break; others to break records.pic.twitter.com/KVTf6iXKma — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 2, 2022

Zdroj: Mercedes-AMG F1

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.