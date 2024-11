Mercedes se vyjádřil k požáru svého elektromobilu, který rodině majitele téměř zapálil dům, prý se teď bojí všech aut značky 5.11.2024 | Petr Miler

Je to vlastně jeho elektrický bestseller, třebaže vhodnějším označením by bylo „jednooký mezi slepými”. Rodina majitele nebyla s přístupem automobilky spokojena, realisticky je ale třeba říct, že firma zatím o mnoho víc udělat nemohla.

O uplynulém víkendu jsme vás informovali o velmi nepříjemném, zřetelně spontánním vzplanutí elektrického Mercedesu EQA, který začal hořet jeho britskému majiteli přímo před jeho domem. Navíc je třeba dodat, že s autem se nedělo doslova nic - nikdo ho nenabíjel, nikdo s ním hodiny nejel, nikdo kolem něj ani neprošel, prostě stálo zamknuté na příjezdu ke garáži. Jedinou viditelnou okolností bylo, že pršelo, ale to je v Británii neobvyklé asi tak jako když na severu Norska mrzne.

Byla to by to velká patálie v každém případě, tady ale byla věc o to nepříjemnější, že vůz začal hořet s obvyklou intenzitou požárů elektrických aut velmi blízko domu. Ten se tak od něj rychle vzňal a sami hasiči v reakci na celou událost uvedli, že kdyby je majitel zavolal o pár minut později, mohl to nepěkně odskákat i dům. Takhle byl „jen” ohořelý zvenčí, z auta pochopitelně nezbylo skoro nic.

O případu jsme se dozvěděli díky rodině majitele, která cítila potřebu věc medializovat, když se jim reakce Mercedesu zdála liknavá. Může to tak být, EQA je pro automobilku v rámci všech jejích elektrických propadáků pomalu jediným modelem tohoto ražení prodávaným aspoň ve větších počtech, a tak si nemusela přát, aby se větší množství lidí o možná obecnějším riziku vzplanutí auta dozvědělo. Majitel nebyl spokojen s tím, že po víc měsíci netuší, co se stalo, nemá auto, nemá peníze, má jen plno nezodpovězených otázek.

Závěrem článku jsme zmiňovali, že jsme požádali automobilku o komentář, a z ústředí se nám ozval zástupce značky pro média. Od toho jsme dostali informaci, že Mercedes rozhodně nebere věc na lehkou váhu a celý incident šetří, analýza ale stále probíhá a do jejího ukončení nemůže poskytnout další informace. To je pochopitelné, stejně tak je ale pochopitelné, že se majiteli zdá víc jak měsíc dlouhá doba na to, aby automobilka věděla aspoň něco. To ale asi neví, jak fungují velké německé firmy - nedivili bychom se, kdyby si k celé záležitosti britské zastoupení a německé ústředí dodnes vyměňoval faxy...

Ale humor stranou, zástupce Mercedesu také uvedl, že se automobilka o klienta pokusila postarat s maximální péčí a nabídla mu náhradní auto zdarma po dobu probíhání vyšetřování, ten jej ale odmítl s tím, že se dál bojí s vozy značky jezdit. To je pak pro Mercedes složité něco dělat, jakkoli znovu chápeme i postoj druhé strany. Ve hře je nyní kompenzace zapůjčení náhradního auta z jiných zdrojů, k tomu ale bude Mercedes svolný až v momentě, kdy bude zřejmé, že je za vzplanutí auta odpovědný.

Sami zvažte pozice obou stran, realisticky vzato ale automobilka o mnoho víc udělat nemohla a za daných okolností je třeba vyčkat závěrů vyšetřování. Na ty jsme zvědavi především - zcela spontánní vzplanutí by bylo pro Mercedes velkým problémem, pořád ale může jít také o následek nehody či jiný důvod, který by automobilku do nějaké míry vyvinil. Třebaže na extrémní nebezpečnosti požárů tohoto typu aut by nic nezměnil.

Požár elektrického Mercedesu třídy EQA, který můžete vidět na záběrech níže, byl pochopitelně nepříjemnou událostí. Automobilka nemohla udělat o mnoho víc než věc prošetřit a nabídnout zákazníkovi náhradní auto zdarma. Ten už ale Mercedes nechce ani vidět a vyšetřování trvá, na další bude třeba počkat. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Miler

