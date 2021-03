Mick Schumacher byl nařčen z rasismu, nad důvody zůstává rozum stát včera | Petr Prokopec

/ Foto: Haas F1 Team

Kdyby Schumacher řekl cokoli rasistického, kritiku si nepochybně zaslouží, on se ale „provinil” tím, že neřekl nic. Následná kritika pak jen připomíná časy, které máme dávno za sebou.

Minulý pátek měl být pro Micka Schumachera velmi výjimečnými dnem, neboť mu v rámci příprav na letošní sezónu byla vůbec poprvé na míru uzpůsobena sedačka monopostu Formule 1. Zatímco ve společnosti týmu německý pilot doslova zářil, jen o pár chvil jeho nálada zamířila k bodu mrazu. Musel totiž vyvracet nařčení z rasismu, i když na toto téma neřekl vůbec nic.

Co se tedy stalo? Mick byl během rozhovoru s italským deníkem La Stampa požádán o názor na aktivismus Lewise Hamiltona, který se pasuje do role bojovníka za práva menšin, proti rasismu či proti klimatickým změnám. Mladý Schumacher je navzdory svému mládí mediálně zdatný, a tak - ač si o tom jistě myslí své - se raději rozhodl zdržet komentáře. Neřekl tedy skutečně nic, prostě odpovědět na tuto otázku odmítl.

Považujeme to za korektní přístup, nakonec „mlčeti zlato” se neříká náhodou. Jenže aktivisté smýšlí ve stejném duchu, jako u nás kdysi komunisté: „Kdo nejde s námi, jde proti nám,” říkali. Nebýt proti nebo stát mimo nestačí - jsou jen dvě strany, ke kterým se lze přidat a kdo se nepřidá k „té správné”, je nepřítel. Právě tací Micka odsoudili jakožto rasistu, neboť kdyby přece rasista nebyl, řekne, že Hamiltonovy aktivity podporuje.

Schumi mladší se tak stal dalším závodníkem v řadě, kteří skončili na opačné straně barikády, ani nevěděli, jak. Stačí totiž jen vzpomenout na loňskou sezónu, kdy byla řada pilotů kritizována za to, že s Hamiltonem nechtějí pokleknout před závodem na výraz boje proti rasismu. Šlo přitom o projev jejich svobodné vůle, který neměl nic společného s rasismem - mohou si myslet, co chtějí, jen to nemíní dávat najevo tímto způsobem.

Mick proto musel na sociálních sítích napravovat dojem prohlášením, že jeho odpověď týkající se politického aktivismu byla vytržena z kontextu. Zároveň dodal, že „je proti všem formám nespravedlnosti a nerovnosti a podporuje boj proti rasismu“, pochopitelně, takto smýšlí každý rozumný člověk. A nemusí to dávat najevo často lacinými gesty.

Lze pak už jen dodat, že deník La Stampa se trochu záludně zeptal i na Schumachera staršího, neboť Italy zajímalo, zda Mick mluvil se svým otcem o nadcházejícím debutu. Jasná odpověď by rázem celému světu objasnila zdravotní stav německé legendy, v tomto ohledu však Mick ukázal svou zkušenost, neboť opáčil, že jde o soukromou záležitost a nechť se další další otázky týkají motorsportu. Nad touto „neodpovědí” se ale už nikdo nepozastavil.

Minulý týden byla Micku Schumacherovi na míru tvarována sedačka jeho monopostu Haas. Od té doby ovšem německý pilot musí odrážet nařčení z rasismu, ač doslova nic neřekl. Foto: Haas F1 Team

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec