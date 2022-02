Miliardář, kterému Ferrari odmítlo prodat auto, se k vysněnému stroji dostal i tak, teď řekl „pravdu” před 4 hodinami | Petr Prokopec

Skutečně nevíme, zda je to pravda, nebo celý příběh trochu „přiohnul”, aby zapadl do jeho aktuálních potřeb. Tak jako tak ale pětiletá sága o boji váženého klienta Ferrari se samotným Ferrari končí usmířením.

Před pěti lety se automobilový svět dozvěděl o existenci jistého Davida Lee. Majitel prestižního klenotnictví Hing Wa Lee Jewelers a realitní magnát přišel svým podnikáním k majetku v hodnotě odhadované na 7,5 miliardy Kč, jehož podstatnou součástí se stala i působivá sbírka exotických aut. Většinu z ní tvoří vozy Ferrari, a to včetně těch nejlepších, které automobilka z Maranella vyprodukovala. V garáži tedy Leemu stojí 288 GTO, F40, F50, Enzo a LaFerrari, přičemž některé z těchto modelů má dokonce hned v několika barevných provedeních. Na celé planetě tak existuje jen několik málo lidí, které Ferrari může považovat za lepší zákazníky.

O to pozoruhodnější ovšem bylo, když by Lee odmítnut jako zájemce o limitovaný model LaFerrari Aperta. Zvláště poté, co automobilka jeho statut privilegovaného klienta uznala. A pokud se podíváte na jeho kanál na Youtube či profil na Instagramu, zjistíte, že Lee nikdy nedělal nic, co by Ferrari jakkoli dehonestovalo. Naopak jej ve srovnání s ostatními sběrateli jej můžeme nazvat skutečným ambasadorem, neboť své vozy pravidelně „venčí“ na veřejných komunikacích i závodních okruzích či je půjčuje médiím. Přesto se ale začalo mluvit o špatné publicitě, kterou značce přináší.

Jak se nyní ukázalo, za vším stál článek v Los Angels Times. Lee tomuto listu před pěti lety poskytl hodinu svého času, přičemž během rozhovoru přišla řeč právě i na LaFerrari Aperta. Americký miliardář asijského původu tehdy uvedl, že vůz mu navzdory jeho statutu přidělen nebyl, i když se o něčem takovém teprve jednalo. Sám nyní uznává, že měl spíše zvolit neurčitou odpověď, nicméně v daný moment odvětil negativně. L.A. Times však právě na jednom jediném slůvku celý článek postavily a uvedly, že Ferrari odmítlo váženého a bohatého klienta.

Tato zpráva se rozšířila rychlostí blesku, a to skutečně po celém světě. Na základě věrohodného zdroje jsme ji ostatně zveřejnili i my. Měla to pak být právě tato publicita, která se Ferrari nezamlouvala, nikoli ta internetová, neboť se automobilka domnívala, že na ni Lee vyvíjí nátlak přes média. A přestože následně došlo k jeho setkání s vedením značky, dříve velmi přátelská pouta byla zpřetrhána. Ovšem evidentně nikoliv nenávratně, neboť nejnověji se Lee pochlubil „skalpovaným“ LaFerrari. Jeho příjezd pak byl i důvodem, proč se rozhodl objasnit celou pravdu.

Je pochopitelně otázkou, zda nyní Lee skutečně upřímný a neprezentuje dnes celému světu to, co si přálo Ferrari, aby auto dostal. Takový Jay Leno totiž přiznal, že koupě Ferrari se do jisté míry podobá objednání dominy, kterou se dobrovolně necháte zbičovat a ještě jí za to královsky zaplatíte. I proto ve své garáži žádný vůz z Maranella nemá. Pro Leeho nicméně značka představuje nedílnou součást jeho života a jelikož touží i po dalších limitovaných modelech, logicky ji jen a pouze velebí.

Ať už je ale pravda jakákoliv, faktem zůstává, že šperkařský a realitní magnát je opětovně jedním z nejváženějších zákazníků Ferrari. Je tak zván na oficiální akce a jsou mu nabízeny i limitované modely, jak se prý přesvědčíme ještě letos. Pětiletá sága tak dospěla ke svému šťastnému konci, což je pro samotného Leeho asi to nejpodstatnější. Na jeho nejnovější přírůstky v garáži se tedy můžeme jen těšit, zvláště když nezůstane jen u statické prohlídky. Ostatně i Aperta hned vyrazila na pořádnou projížďku.

