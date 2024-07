Mistr světa F1 si převzal svou silniční F1. Odhalil, že Mercedes vám auto „vypne”, když s ním nezacházíte, jak si přeje před 5 hodinami | Petr Prokopec

Ale ne, Mercedes je vlastně velkorysý - dá vám šest šancí zachovat se správně, když ale šestkrát chybujete, auto odmítne znovu nastartovat a na vaše vlastní náklady k vám bude muset vyrazit technik, který jej odemkne s pomocí připojeného laptopu.

Už dávno není tajemstvím, že Lewis Hamilton na konci letošní sezóny opouští Mercedes a bude jezdit za Ferrari. Jeho někdejší kolega Nico Rosberg jej nicméně předběhl, neboť od třícípé hvězdy odešel již v roce 2016, a to pouhý týden poté, co získal titul mistra světa. Také jeho nový vůz je navíc vyveden v jedné z maranellských barev, byť tradiční červená to není.

Rosberg si totiž převzal svůj Mercedes-AMG One, tedy silniční Formuli 1 třícípé hvězdy, je ovšem na přání německého pilota nalakována odstínem Grigio Ferro právě ze vzorníku Ferrari. Hamiltona tedy tak trochu předběhl podruhé, to ale nakonec není to nejzajímavější, co se dozvíme při sledování videí, kterými sám Nico R. mapuje převzetí vozu v zákaznickém centru AMG v Affalterbachu a následnou jízdu s ním.

Rosberga v místě převzetí mimochodem z obrazovky vítá jeho někdejší týmový kolega a největší soupeř v jedné osobě. Ten si mimochodem AMG One objednal rovněž, jeho převzetím se však ještě nepochlubil. V tomto ohledu tedy bude zajímavé, zda na daný moment nedojde až ve chvíli, když již nebude součástí německé stáje, nýbrž té italské, což by celé situaci dodávalo na absurditě.

Zpět ale k vozu německého pilota, který nezdobí jen unikátní lak, ale také třeba černě lakovaná třícípá hvězda na přídi. Jak Nico dodává, jde o doplněk, za kterým stojí jeho žena, interiérová designérka Vivian, která namítala, že původní stříbrná varianta by nikterak nekorespondovala se zbytkem vozu. Jeho šedý lak je totiž spárován s řadou tmavých prvků, jako jsou „žábry“ v přední kapotě, lemy vzduchových otvorů v předním nárazníku, centrální ploutev, kryt motoru či difuzor.

Tmavý je rovněž interiér, který si můžete rovněž do sytosti užít hlavně v momentě, kdy Rosberg vytáhne AMG One na první projížďku. Zpočátku se nezdá, že by byl z auta úplně „odvařený“, což má spojitost s tím, že německý vůz si objednal v roce 2018. Loni se nicméně stal majitelem plně elektrického chorvatského Rimacu Nevera, se kterým AMG One ihned srovnává. Ovšem jen do té chvíle, než dojde na zapojení šestiválce z F1.

S jeho používáním je spojena jedna docela velká patálie, na kterou Rosberg upozorňuje poté, co motor vozu omylem zhasne dřív, než dosáhne provozní teploty. To zní jako podivná věc, s ohledem na specifičnost motoru ale trvá podle okolností 2-8 minut, než se dostane do optimálního teplotního pásma. Pokud je tento proces přerušen, motor to poškozuje a podle smluvních podmínek Mercedesu se toho nesmíte opakovaně dopustit. Rosberg to udělal jednou, to projde, pokud by se mu to ale stalo pošesté, auto se vypne, nepůjde používat a musíte si na vlastní náklady přivolat technika Mercedesu-AMG, aby s pomocí připojeného laptopu auto znovu zprovoznil, předpokládáme, že za současného ověření jeho kondice. Hit je ho mít...

Rosberg dále upozorňuje na to, že motor jeho One je výjimečný i v tom ohledu, že používá obtokový ventil z monopostu W06, se kterým Nico závodil v roce 2015 v Melbourne. Zda k něčemu takovému přistoupí značka také u Hamiltona, je otázkou. Dodat tak už jen můžeme, že současní či bývalí jezdci F1 tvoří značnou část klientely, neboť další z 275 aut mají objednané také David Coulthard či Christijan Albers. Valtteri Bottas si svůj exemplář už převzal, komicky dva roky poté, co přestal jezdit za Mercedes.

Bývalý mistr světa F1 se stal jedním z 275 majitelů hypersportovního Mercedesu-AMG One. Trochu úsměvné je, že s ním sedící instruktor nebyl o jeho řidičských schopnostech na počátku úplně přesvědčený. Inu, každý může vyjít ze cviku, že? Foto: Nico Rosberg

