Nekvalitu Tesel už nemohou vystát ani její věrní fanoušci, jeden z nich ukázal vady té své

U auta za takřka 3 miliony nečekáte obouchaný nárazník, zapadlou kliku, lepidlo na těsnění dveří, neúplné části interiéru či podivné rachtání. Přesně takový Model S Plaid však majitel převzal, s některými problémy se musí naučit žít.

O problematické kvalitě Tesel byly sepsány už stohy článků. Mnohý by si přitom řekl, že kalifornská automobilka se chytne za nos a chyby napraví. Jenže realita je zcela opačná - čím více aut značka posílá na trh, tím je jejich stav horší. Dokládá to i Ryan Shaw, který je velkým fanouškem Tesly a vlastní hned tři její vozy. Zatímco ovšem Model 3 převzal bez výraznějších výhrad, u Modelu Y již jeho kritika zesílila. Nebylo to však nic oproti pojízdné katastrofě, jíž se stal nejnovější Model S Plaid.

Shaw si nedávno převzal vlajkovou loď značky, která jej vyšla na 130 tisíc dolarů (cca 2,85 milionu korun). To již opravdu není malá částka, ostatně v případě Tesly Model 3 byste za ni mohli mít hned tři auta. A pokud byste přestoupili k jiné značce a vyměnili elektrické ústrojí za spalovací, taková Škoda by vám za danou sumu dodala skoro devět Fabií se základním motorem a výbavou. Je tedy pochopitelné, že očekávání u vrcholného vozu kalifornské jsou vysoká.

Byla však v tomto případě naplněna? Stejně jako u mnoha ostatních zákazníků ani zdaleka. Ryan si totiž již během přebírání vozu povšimnul uvolněného vnitřního panelu, což naštěstí servis ještě zvládl opravit. S bouchlým nárazníkem si ovšem již nezvládl poradit, místo toho musel být objednán nový. Na nový termín v servisu si ovšem Ryan musel počkat tři týdny, neboť díky navyšování produkce značky jsou technici doslova zavaleni řešením problémů, za nimiž stojí nekvalitní montáž ve Fremontu.

Souběžně s výměnou nárazníku přitom došlo na řešení dalších problémů, mezi něž patří zbytek lepidla na gumovém těsnění oken a zapadlá klika u dveří řidiče. Vše přitom servis zvládl opravit, jakkoliv na to potřeboval týden. Ovšem i po tak dlouhé době Ryanův vůz není zcela v pořádku. U dveří spolujezdce je totiž na obložení sloupku neúplné a potrhané čalounění, které ovšem servis nemá na skladě. Proč pak neopravil nefunkční vnější zrcátko na straně spolujezdce, ve kterém za jízdy není pomalu nic vidět, je však záhadou.

Mimo to Ryan zmiňuje ještě podivný rachtající zvuk, který vychází ze středového sloupku při prudkém zatočení doleva. Ten se ale dle jeho slov zjevuje pouze ve chvílích, kdy vůz řídí on, v servise s ním zatím konfrontováni nebyli. Nejspíše by tedy techniky měl svézt, aby jim předvedl, co jej trápí. Spíše se však zdá, že je s tímto i dalšími „neřešitelnými” problémy smířený - prostě rezignoval na snahu zbavit se všech problémů, mimo jiné i skutečnosti, že dveře řidiče je třeba i po jejich přenastavení zavírat s prudším bouchnutím jako u starých škodovek.

Jasně, nejde o závady, které by narušovaly provozuschopnost či bezpečnost vozu. Ovšem i Ryan jakožto velký fanoušek Tesly uznává, že v lepším stavu by byla ojetina za 15 tisíc dolarů (329 tisíc Kč), což můžeme jen podepsat - tak nekvalitní auta, jako Tesla, si nedovolí jako nová dodat zákazníkům žádná renomovanější značka a obvykle dostanete více kvality i v případě volby odolnější ojetiny. To je pro automobilku nemalý políček, zvláště když Model S vyrábí již od roku 2012. A ještě více negativně vše vyznívá v souvislosti s cenou vrcholného provedení.

Tesla by se měla vykašlat na podivné inovace, jakými je její volant zvaný Yoke, a místo toho se zaměřit na kvalitu. Tato slova ale zaznívají už roky, realita je zatím přesně opačná. Foto: Tesla

