Mluvčí konference o změně klimatu přiznala, že nejraději jezdí dieselem, řekla i důvody

Pokud i lidé, kteří mají v popisu práce motivovat ostatní k tomu, aby vzali na milost elektromobily, navíc ze země, která chce všechno ostatní zakázat už za 9 let, ve slabší chvíli přiznají, že je vlastně sami nechtějí, co si máme myslet?

Těžko říci, co přesně stojí za snahami nařídit v co nejbližší době jen elektrická auta, zdravý rozum to ale rozhodně není. S takovým krokem je spojen bezpočet problémů, i kdybychom je ale dokola neopakovali, za všechny stačí zmínit jeden - je naprosto iluzorní, že pro všechny uživatele ze všech míst a za všech okolností bude tím nejlepším řešením jeden druh pohonu. Stejně jako dnes platí, že někomu lépe vyhoví nafta, jinému benzin a dalšímu třeba plyn, i kdykoli v budoucnu bude platit, že v různých situacích budou nejlépe - a to i z ekologického pohledu - fungovat různá řešení.

Tyto argumenty, které podporuje i spousta vědců, ale politici slyšet nechtějí. Elektromobily tlačí jako jediné možné řešení a ve Velké Británii zašli až tak daleko, že cokoli jiného než ty a dobíjecí hybridy chtějí zakázat už v roce 2030. Je to šílené a podle nás stejně nerealizovatelné, člověk by to ale mohl brát aspoň trochu vážně, kdyby s takovými cíli souzněli aspoň ti, kteří je reprezentují. Ani to se ale neděje.

Nejnověji se prořekla Allegra Stratton, do letošního dubna mluvčí britské vlády, která výše zmíněné naplánovala a nyní mluvčí konference o změně klimatu (COP26), která se pod taktovkou Organizace spojených národů uskuteční na přelomu letošního října a listopadu v Glasgowě. Od takového člověka by jeden čekal, že bude lidem vysvětlovat, jak jsou elektromobily skvělé, ale ouha, ona v nejnovějším rozhovoru pro Times Radio přiznala, že místo elektrických aut raději řídí dieselový VW Golf V, který má jako třetí majitel.

Proč? Protože pravidelně potřebuje jezdit do místa vzdáleného 200 až 250 mil (322 až 402 km) od metropole za svými blízkými. Něco takového je v praxi velmi komplikované zvládnout s elektrickým autem, pokud nechcete jet totálně defenzivně a bát se pustit si v 30°C klimatizaci, i když se po dálnici potáhnete stovkou. A snadno nemožné, pokud nemůžete v cílové destinaci auto rychle dobíjet a potřebujete se vrátit zpět dřív než za pár dnů.

„Jsou to cesty, při kterých by bylo třeba aspoň jedné dlouhé zastávky na dobití,” vysvětluje Stratton s tím, že má dvě malé děti a bylo by pro ně velmi nekomfortní, pokud by nemohly celou cestu prospat. S dieselovým Golfem V, který snadno ujede přes 1 000 km na jednu nádrž (a kdyby ne, za pár minut ji má zase plnou), je to triviální úkol. V současných elektromobilech je to prakticky nereálné - sám mám problém s nimi při aktivnější jízdě a veškerém komfortu ujet alespoň 200 km a rychlost či vůbec možnost nějakého dobití je jedna velká loterie.

Nám to tedy paní Stratton vysvětlovat nemusí, spíše je fascinující zjištění, že oni to ví také! A nejen, že to ví, oni podle toho dokonce žijí. Přesto pijíc ekonomicky lákavé víno ojetého Golfu TDI za pár set tisíc, který skutečně skoro dokonale a relativně ekologicky obslouží téměř jakoukoli automobilovou potřebu za pár set tisíc, lidem káží často poněkud trpké víno komplikovanějšího života s elektrickým autem za násobně vyšší sumu. Co toto je za logiku?

Není překvapivé, že se mluvčí COP26 stala terčem kritiky ještě levicovějších a ještě zelenějších politiků a minimálně za to, že je součástí celého tohoto pokryteckého divadla (ještě pod taktovkou konzervativců, jak absurdní), si zaslouží kritizovat též. Vlastně se na ní ale nezlobíme, řekla jen upřímně, jak to je, jak to cítí většina normálních lidí. A nepřímo potvrdila slova, která už před léty vyřkl legendární německý motorář: „Ze zákaznického hlediska tu stále zůstává jedna zásadní otázka: Proč si kupovat něco, co je výrazně dražší než běžné auto, ale nabízí toho méně? Většina zákazníků se nerozhoduje na základě emocí, a tak nemá důvod kupovat elektromobil nabízející méně než vůz, jaký užívá nyní.“

Donedávna mluvčí britské vlády, dnes mluvčí konference OSN o změně klimatu říká, že raději než elektromobil používá starý dieselový Golf, protože s ním i s dětmi snáz dojede, kam potřebuje. Nás to nepřekvapuje, proč je ale tedy autorka těchto slov součástí mašinérie, která chce prodej dieselových Golfů za 9 let zakázat? Ilustrační foto: Volkswagen

