Moderátor Top Gearu denně jezdí s vzácným Porsche bez turba a s manuálem, už s ním najel 80 tisíc km

/ Foto: Porsche

Můžete „žvatlat” o autech, kdekoli chcete, ale nikdo vás nebude brát vážně, pokud každý den budete do práce jezdit litrovou Fabií. Chrisi Harrisovi v tomto ohledu není co vyčíst, dennodenně používá Porsche 911 GT3 Touring.

Je vskutku otázkou, zda se Chris Harris cítí být spíše novinářem, moderátorem či automobilovým závodníkem. A vůbec bychom se nedivili, kdyby odpověď neznal ani on. Jisté je pouze to, že jeho život je vůní oktanů přímo nasáklý. Jeho matka Angela Wilding byla totiž kyperskou autocrossovou závodnicí. K rychlým kolům měl tedy vždy velmi blízko, což se projevilo na jeho povolání i zálibách. Kromě novinařiny se totiž věnoval i závodní kariéře, přičemž svůj první podnik vyhrál v roce 2000, kdy mu bylo pětadvacet let.

Momentálně se Harris věnuje hlavně práci pro britský Top Gear, stejně jako své působivé sbírce aut. Do té patří nejen BMW M5 E28 či M5 E34 Touring, ale rovněž Ferrari 512 TR a Porsche 911 GT3 Touring. Dalšími vozy jsou Citroën AX GT a 2CV, Peugeot 205 Rallye a Mercedes-Benz třídy G, tím ale Harris s nakupováním skončil. Jak totiž v roce 2019 po koupi Porsche uvedl, jeho cílem není místnost plná aut, ve které „budu popíjet whisky a gratulovat sám sobě“.

Místo toho se je Harris snaží používat, což je asi nejvíce patrné na Porsche. Během dvou let totiž s vozem najel 50 tisíc mil (80 450 km), tedy vskutku nemalou porci. Zvláště když si uvědomíme, jak často usedá za volant novinářských vozů. „S GT3 Touring mám ale velmi silné emociální pouto, protože je to 911. Miluju způsob, jakým Porsche řeší věci. Díky tomu v něm můžu mít bordel, žije v něm pes, ale přesto nadále jezdí a funguje zcela bez problémů,“ říká.

„Nechci si ho navíc užívat jen při okruhových dnech. Chci s ním jezdit i po silnici. A myslím, že 911 GT3 Touring je přesně tím vozem, který můžete používat každý den. Nepotřebuju jet na závodní trať, abych si připomínal, proč jsem si to auto koupil. Místo toho s ním jezdím každý den a myslím, že je úžasné,“ popisuje Harris dále své žlutě lakované kupé, u kterého vyzdvihuje hlavně jeho čtyřlitrový atmosférický motor naladěný na rovných 500 koní.

Pohonnou jednotku přitom může vytočit až k 9 000 ot./min., což je u automobilu s registračními značkami velmi neobvyklé. Přenos výkonu na zadní kola pak má na starosti manuální převodovka, de facto zde tedy máme naprostý řidičský ideál. Ten si sice ve srovnání s běžnou GT3 musí vystačit s automatickým spoilerem místo pevného zadního křídla, což snižuje přítlak, o to je však verze Touring hravější a zábavnější.

Mimo to Harris oceňuje i vcelku nenápadné vzezření, neboť spíše než okruhový speciál připomíná jeho vůz regulérní Porsche 911 Carrera. Opravdu se tak nelze divit, že za volant usedá každý den, byť v tomto ohledu by ocenil spíše elektro-hydraulické řízení generace 997. Jde však jen o jednu z mála výtek, která navíc tak jako tak mizí v propadlišti zapomnění s každým dalším rozmáchlým powerslidem.

Na Porsche 911 GT3 Touring neoceňuje Chris Harris jen působivé jízdní vlastnosti, jichž si užívá na okruhu i na silnici, ale rovněž nenápadné vzezření. Toto provedení se totiž musí obejít bez pevného zadního křídla, jenž nahradil automaticky výsuvný spoiler. Ilustrační foto: Porsche

