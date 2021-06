Velký motor bez turba, „švihadla”, malá kola. Tento nejetý vůz je poklad odpůrců evoluce před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Peter Jadi, JP Cars, publikováno se souhlasem

Koupit si staré, jednoduché auto, na němž se skoro nemá co pokazit, není zase tak těžké. Jenže kolik z nich má po 29 letech najeto 9 tisíc km v rukou jednoho majitele?

Když se zmiňujeme o starších, ale minimálně jetých autech na prodej, většinou jsou to luxusní nebo výkonné stroje, které díky časovému stáří přišly o většinu své někdejší ceny, nikoli však o většinu svých původních vlastností. Rázem se tak stávají dostupnými pro ty, kteří o nich před léty mohli jen snít, a i když jejich provoz jistě budou provázet vyšší náklady, mohou stát za to mít např. dvanáctiválec místo čtyřválce.

Vůz, který vám ukážeme dnes, je ale všechno možné, jen ne to. Na první pohled je to vlastně jen staré, nepříliš zajímavé auto, kdyby ovšem nemělo najeto pouhých 9 424 km a za prvního a jediného majitele mělo člověka, který s ním zacházel jako s muzejním exponátem.

Jde o Renault 19 z roku 1992, tedy kousek po před faceliftem. Model 19 je zajímavý mimo jiné tím, že byl posledním modelem značky, který dostal číslo - jeho nástupcem byl už Mégane. Je to provedení GTS, což zní jako něco sportovního, ale nic takového to neznamená. A to navzdory motoru o zdvihovém objemu 1 721 cm3 pod kapotou.

Tak objemný agregát dnes mohou R19 závidět i některé vrcholné modely stejné značky, výkon tady ale s objemem nečekejte. Tento motor byl hlavně jednoduchý, a tak nabízí jen 73 koní a 127 Nm a má jednobodové vstřikování paliva. Renault 19 s ním zrychlil na stovku za 12,3 s a dosáhl maximálky 171 km/h, což není dnešním pohledem žádná sláva. Službu ale udělá, i dnes se jako nová prodávají slabší a pomalejší auta. Nakonec pomaleji pojede i nový Mégane.

Jak se můžete přesvědčit na fotkách, stav auta je prakticky dokonalý a karoserie nejenže nevykazuje korozi, vše je i čisté a neopotřebované, včetně kabiny. Vůz prý nikdy nejel v zimě a celých 29 let, co je na světě, byl garážovaný a dokud jezdil, prý pravidelně servisovaný. To mohlo být naposledy už dávno, a tak současný prodávající dopřál vozu výměnu některých chátrajících dílů - mimo jiné těsnění pod hlavou válců, palivovou nádrž, baterii, rozvody a palivové čerpadlo. Navzdory těmto opravám nemá smysl o najetých km nemá moc pochybovat, ostatně, zkuste na autě najít cokoli, co by vypadalo aspoň na oněch 9 tisíc km...

Pochopitelně, je to pořád starý Renault. Sice snad nejkrásnější exemplář na trhu ojetin posledních let, ale není tu vážné vůbec nic - ani elektrická okna (výplně dveří se „švihadly” jsou dnes rarita) nebo zrcátka, natož klimatizace, přední mlhovky nebo v podstatě jakákoliv jiná komfortní výbava. A 13" plechová kola také nedělají žádnou velkou parádu.

Jenže pro ty, kteří hořekují nad downsizingem, elektronizací, velkými koly... čímkoli, co přinesla evoluce aut posledních dvou dekád, bude tohle auto poklad. Z takového pohledu je naprosto dokonalé - velká atmosféra, co se sotva točí, malá plechová kola co zvládnou snad i jízdu po poli, minimum věcí, co se mohou pokazit. Zda takovým přijde zajímavá cena 12 990 euro, tedy přes 331 tisíc Kč, je jiná otázka, je to hodně peněz. Pokud byste měli zájem, vůz nabízí prodávající z hornorakouského Mödlingu, auto ale fyzicky stojí ve Vídnu.

Tenhle Renault 19 je jako nový. Jako výhodná nabídka ale zřejmě přijde jen zarytým odpůrcům evoluce. Foto: Peter Jadi, JP Cars, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler