Počet dárců orgánů v době srazů motorkářů dramaticky narůstá, data ukazují i další zajímavé věci

Mnozí lidé motorkáře za dárce orgánů bez rozmyslu označují v očekávání většího rizika pohybu na jednostopých strojích. Jak se ale ukazuje, i v tomto případě platí, že na každém šprochu je něco pravdy.

O motorkářích se říká, že jsou to dobrovolní dárci orgánů. Lékaři to někdy rozporují s tím, že to není tak úplně pravda, neboť po nehodách motorek orgány často nelze použít. Ty bývají příliš poškozené, zatímco pro transplantaci je třeba, aby orgány zůstaly zdravé, zatímco mozek může být mrtvý. A že nejčastějšími dárci orgánů jsou dnes cyklisté.

Možné to je, makrodata ale jejich zkušenosti dokonale nepodporují. Vědci z kalifornské univerzity v San Francisku a newyorské společnosti NYC Health+Hospitals totiž zjistili, že pokud se někde koná motorkářský sraz, je to pro lidi čekají právě na darované orgány dobrá zpráva. Právě tehdy počet dárců orgánů, kteří byli fatálně zraněni při dopravních nehodách, prudce narůstá.

Vědci zanalyzovali data z let 2005 až 2021 a zaměřili se na sedm hlavních srazů, které se ve Státech konají. A zjistili, že během devíti dnů, během kterých obvykle taková akce trvá, narůstá počet dárců orgánů o 14 procent a počet operací se zvyšuje dokonce o 19 procent. V průměru během oněch devíti dnů zemře 406 lidí (povětšinou tedy motorkářů), jejichž orgány získá zhruba 1 400 pacientů.

Studie nicméně nemapovala pouze období přímo spojené s motorkářskými srazy. Vědci se zároveň zaobírali i čtyřtýdenním časovým úsekem před a po jejich konání. Nárůst v této době byl dokonce ještě vyšší, dennodenně se totiž oproti průměru navýšil počet dárců orgánů o 21 procent, zatímco počet příjemců orgánů vzrostl o 26 procent. Na celé období pak připadá 2 332 úmrtí, přičemž dané orgány obdrželo 7 714 příjemců. To jsou opravdu dramatické výkyvy.

Nechceme být cyničtí, taková čísla ale do jisté míry vybízejí k Sofiině volbě. Je totiž evidentní, že během motorkářských srazů by stálo za to více dbát o bezpečnost motorkářů, zejména jde-li o místa jako Jižní Karolínu, Arkansas, Floridu, New Hampshire, Texas či Jižní Dakotu. Na druhé straně, v takové chvíli by mohlo zemřít i více lidí než jen ti za řídítky, jak dokladuje výše zmíněné.

Podobně chmurné úvahy ale hoďme za hlavu. Místo toho už jen dodáme, že průměrný věk dárců orgánů při takových srazech je 32,5 roku. Oproti tomu lidem, kteří je dostanou, je v průměru 49,3 roku. Zajímavé pak je, že příjemci jsou pouze ze 64 procent muži, zatímco v případě dárců má silnější pohlaví 70,9procentní zastoupení. Některé mužské orgány tedy evidentně dostávají i ženy.

Nová studie zjistila, že jakmile se koná sraz motorkářů, dochází i k nárůstu počtu dárců orgánů. Zkazky o jejich nedobrovolném dárcovství evidentně nejsou jen klišé. Ilustrační foto: Harley-Davidson

Zdroj: MedPageToday

Petr Prokopec

