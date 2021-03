„Mr. Bean” prodává své velmi neobvyklé auto, málokdo věděl, že ho vůbec má před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Silverstone Auctions

Je znám jako automobilový nadšenec první kategorie a jeho jmění mu dovoluje koupit si prakticky cokoli. Přesto není jasné, co všechno Rowan Atkinson vlastnil či vlastní, tento zvláštní Ford Falcon si nechal 15 let.

Seriál Mr. Bean byl natáčen mezi lety 1989 a 1995, přesto do dnešních dnů dokáže spolehlivě rozesmát osazenstvo všech věkových kategorií. Nesmrtelné scénky v podání Rowana Atkinsona opakují televizní stanice bez přestávky už desítky let a hlavnímu protagonistovi přisuzují image ňoumy, proto jej na seriózního vyznavače rychlých kol tipuje málokdo. Ale je jím.

Atkinson je v ale motoristické obci znám jako automobilový nadšenec první kategorie a vzhledem k jeho jmění odhadovanému na více než 3 miliardy korun platí i za uznávaného sběratele výjimečných aut. Není to ovšem ten sběratel, který nechává svá auta léta v klimatizovaných garážích - nebojí se s nimi vyrazit na silnice. Často býval k vidění za volantem fialového McLarenu F1, který si koupil jako první majitel a později jej prodal se ziskem 275 milionů korun.

Přesný rozsah jeho sbírky ale není znám, britský komik není člověkem, který by se svým majetkem pravidelně chlubil v médiích. O tom, co vše vlastní, si tak můžeme udělat obrázek jen z toho, když občas něco prodá. Takto jsme se dozvěděli třeba o tom, že mezi nadbytečné vozy patřily i dva supersedany přelomu 80. a 90. let. Mezi nimi byl i Mercedes-Benz W124 z roku 1991 ve špičkové verzi 500E, kterých Mr. Bean vlastnil hned několik.

Nyní se dozvídáme o dalším z hercových aut, Fordu Falcon z roku 1964 v závodní úpravě. V tomto případě nešlo jen o střežený klenot jeho sbírky, Atkinson se s vozem párkrát zúčastnil závodů historických aut, jako jsou ty v Goodwoodu, od roku 2018 v něm ale nejezdil a málokdo věděl, že něco takového má.

Nejde o úplně obvyklé auto. Atkinson jej vlastnil od roku 2006 a před pár léty si jej nechal vylepšit u firmy John Freeman Racing. Ta mu dopřála řadu technických i vizuálních vylepšení, která spočívala mj. v novém chladicím systému motoru, hliníkových náraznících či tyrkysovém zevnějšku. Celkem Atkinson do auta vrazil 7 000 liber, tedy asi 215 tisíc Kč, jak jsme ale již zmínili, s autem už toho moc nenajezdil.

Ačkoli je tento stroj upravený pro závody historiků, má nadále i silniční homologaci, a tak je možné jej používat i v běžném provozu. Proč jej Atkinson prodává, není jasné, asi pro něj už nemá využití. Pokud byste o jeho vůz měli zájem, koupit jej bude možné v aukci firmy Silverstone Auctions, která o jeho prodeji informuje. K dispozici bude v sobotu 27. března a očekává se, že majitele změní za cenu mezi 55 a 65 tisíci librami (cca 1,68 až 1,98 milionu Kč). Jestli je to moc nebo málo i vzhledem k historii vozu, posuďte sami.

Další auto Rowana Atkinsona jde do dražby. Co všechno vlastní, je vážně otázkou, soudě i podle tohoto exota toho ale málo nebude. Foto: Silverstone Auctions

Zdroj: Silverstone Auctions

Petr Miler