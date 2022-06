Musk říká, že Tesla je bez dokonalého autopilotu prakticky bezcenná, nové problémy ho tak musí budit ze snů před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Matt Rourke, AP

Šéf Tesly otevřeně přiznal, že systémy autonomního řízení jsou věcí, s níž automobilka stojí a padá. S dokonale fungujícím řešením může být velmi hodnotná, bez něj prakticky bezcenná. Zjištění NHTSA srovnávající Autopilot s konkurencí mu tak radost dělat nemohou.

V letech 1998 a 1999 představilo Bugatti znovuzrozené pod taktovkou koncernu VW Group čtyři koncepty. Poslední z nich pojmenovaný Veyron pak měl zamířit i do sériové produkce. Na její odklepnutí nicméně došlo až v roce 2001, přičemž o dvě léta později zamířil na veřejné silnice první prototyp. Bugatti nicméně mělo značné problémy s realizací slov někdejšího šéfa VW Group Ferdinanda Piëcha, který uvedl, že Veyron dostane 1 001 koní, se kterými zvládne pokořit i magickou čtyřstovku. A přitom půjde o vůz, s nímž bude moci bohatý gentleman večer v komfortu vyrazit s dámou do opery.

Kvůli potížím spojeným s přehříváním či nadnášením se nakonec začátek sériové výroby zpozdil, a to do září 2005. Pokud se nicméně na vše zadíváme objektivně, nelze nic jiného než před Bugatti smeknout, neboť cesta od konceptu k produkčnímu modelu byla vlastně docela krátká. Zvláště když si uvědomíme, že automobilka z Molsheimu začínala znovu na telené louce. To pochopitelně znamenalo, že zatnula do koncernových futer sekeru opravdu hluboko. Ze ztráty pak značku dostal až Chiron.

Přesunout se můžeme do současnosti, a to ke značce Tesla. Také její šéf totiž působí technikům značné trable, a to v souvislosti s autonomním řízením. O něm se Elon Musk poprvé pořádně rozpovídal již v roce 2013, o tří léta později pak oznámil, že automobilka bude v brzké době schopna přejet celou Ameriku od pobřeží k pobřeží bez lidské posádky za volantem. Takového počinu jsme se ovšem dosud nedočkali, přestože Musk topí pod řečnickým kotlem jako smyslů zbavený.

Nejnověji se šéf Tesly rozpovídal v rozhovoru se svými fanoušky a vybranými youtubery. Těm sdělil, že „pozornost věnovaná vyřešení plné autonomie je nekonečná. Je to stěžejní. Výsledek totiž v podstatě ovlivní to, zda Tesla bude obrovskou či naopak bude prakticky bezcenná“. To jsou opravdu silná slova, ve výsledku je však nelze rozporovat. Zejména v poslední době se totiž zdá, že systémy Autopilot a Full Self-Driving jsou technologiemi, se kterými Tesla stojí... No spíše s nimi padá.

Agentura NHTSA dohlížející na bezpečnost na amerických silnicích totiž zveřejnila zprávu , který se věnuje nehodám spojeným s různými asistenčními systémy. Studie tedy není zaměřena čistě jen na Teslu, zabývá se všemi 367 nahlášenými nehodami, které se odehrály od července 2021 do 15. května letošního roku. Tesle připadá 273 incidentů, což je takřka 70procentní podíl. Nejvíce nehod (125) se pak odehrálo v Kalifornii, což byl první domov výrobce elektrických aut.

Zástupce NHTSA Steven Cliff řekl, že veškerá data je třeba brát s jistým nadhledem. Jak totiž bylo zmíněno, jedná se o nahlášené nehody. Realita je tedy nejspíše ještě daleko horší. Co je nicméně podstatné, při oněch 367 incidentech zemřelo 6 lidí. To je poměrně vysoká míra (0,01 %), dle statistik se totiž ve Státech každoročně odehraje 5 milionů dopravních nehod. Loni přitom během nich zemřelo „pouze“ 42 915 lidí, což odpovídá 0,008 procentům.

Ukazuje se tedy, že autonomní technologie, které měly přispívat k vyšší bezpečnosti, stojí spíše za nárůstem úmrtnosti. A s naprostou většinou z nich jsou spojena řešení Tesly. Může za to nejen to, že lidé podlehli vábení zavádějících názvů, ale také kličky dnes texaské automobilky. NHTSA totiž zjistila, že v mnoha případech systém předal řidiči kontrolu nad vozem pouhou sekundu před nárazem. Nelze se tedy divit, že nedošlo na žádné reakce či korekce. Tesla ovšem mohla tvrdit, že Autopilot či FSD za nic nemohou.

Automobilku tedy autonomní řízení může opravdu položit, v případě prokázání viny bude totiž muset povolat jen v Americe do servisů 830 tisíc aut. Navíc nebude moci zůstat jen u oblíbené softwarové modifikace, zapotřebí zjevně budou i změny v rámci hardwaru. Pro Teslu by šlo o obrovskou finanční ránu, ještě více by však utrpěla její image.

NHTSA zveřejnila zprávu, která se věnovala haváriím aut s autonomním řízením. Z 367 nehod 273 připadá na Teslu, rovná třetina se pak odehrála v Kalifornii. Foto: NHTSA

Zdroj: NHTSA, Tesla Owners Silicon Valley@YouTube

Petr Prokopec

