Muž vyhrál v loterii nové auto za miliony, nedostal ale nic, i když mu výhru nikdo neupírá

Jako by současná doba nebyla dost bláznivá i bez toho, ani výhra v loterii nemusí znamenat, že něco skutečně dostanete. A to dokonce ani v situaci, kdy vám to pořadatel chce dát.

Mít štěstí v neštěstí, o tom už jste asi slyšeli, možné ale zjevně mít i neštěstí ve štěstí. Na vlastní kůži to poznává Američan Dennis Kahler, který si v prosinci loňského roku koupil stírací los společnosti Georgia Lottery. A měl opravdu štěstí, neboť vyhrál Chevrolet Corvette C8 modelového roku 2021 v hodnotě 107 tisíc dolarů (cca 2,3 milionu Kč) a k tomu navrch ještě dalších 250 000 dolarů (5,4 milionu Kč) v hotovosti. Pokud ovšem předpokládáte, že měl díky tomu opravdu hezké Vánoce i nadílku pod stromečkem, pak vás musíme odkázat na v úvodu zmíněné.

S odstupem času totiž vyšlo najevo, že georgijská loterijní společnost neměla věci pořádně promyšlené. Když si totiž Kahler chtěl vyzvednout svou cenu, zjistil, že odejde s prázdnou. Respektive vyplacena by mu mohla být pouze peněžitá část, v případě vozu nedostal nic. Problém přitom není v tom, že mu by provozovatel loterie nechtěl výhru dát, naopak, to on by rád. Problém je v tom, že společnost Georgia Lottery netušila, že o Corvette osmé generace je neskutečný zájem a vůz je beznadějně vyprodán na dlouhé měsíce dopředu. Předpokládala tedy, že pokud - jako v jiných případech - někdo cenu vyhraje, což se nemuselo stát, její zástupce jednoduše zajde do dealerství a jeden kus koupí.

V případě Corvette nicméně o skladových zásobách nelze hovořit. Loterijní společnost tak našla jediný dostupný exemplář, ovšem jeho prodejce chtěl 10 tisíc dolarů (215 tisíc Kč) navrch k oficiální ceně. Tuto sumu přitom loterijní společnost chtěla Kahlerovi odečíst z jeho peněžité výhry, to však výherce pochopitelně odmítl. Místo toho již povolal do hry právníky, neboť se ukázalo, že vůz hned tak nepřevezme.

Dealeři ochotní auto prodat za ceníkovou cenu hovoří o nejdříve o zářijovém termínu výroby. Na něco takového ovšem nehodlá přistoupit, jakkoliv možná nakonec nic jiného nezbude, neboť kde nejsou skladová auta, tam skutečně není z čeho čerpat. To přitom dle Kahlera loterijní společnost měla vědět.

Může se přitom zdát, že Kahler je nevděčník, který by měl raději sklapnout podpatky, sáhnout pro oněch 10 tisíc dolarů, které vyhrál, připlatit si, a užívat vozu. Nicméně je třeba objektivně uznat, že on je v tomto sporu stranou, která nikterak nepochybila. Že loterijní společnost neměla výhru zajištěnou, je její chyba a trochu se divíme, že ji tahanice stojí za 10 tisíc dolarů. Ne snad, že by to bylo málo peněz, v případném soudním sporu ale skoro nemá šanci uspět a za právníky dá nesrovnatelně víc.

Jak vše dopadne, se pochopitelně dozvíme. Kahler totiž uvádí, že média bude o vývoji případu pravidelně informovat. Aktuálně přitom jen dodal, že jeho vysněným exemplářem je Corvette v modrém laku Rapid Blue s prostřední výbavou 2LT a paketem Z51. Takové provedení přitom stojí 80 465 dolarů (cca 1,7 milionu Kč), což je výrazně nižší hodnota, než na jakou má nárok. Finanční část jeho výhry se tak o rozdíl zvyšuje, nicméně jak jsme již zmínili, zrovna v tomto ohledu Kahler ani Georgia Lottery problém nemá.

O novou Corvette C8 je díky vysokým výkonům a nízkým cenám takový zájem, že není možné bez výrazného příplatku sehnat na americkém trhu jediné skladové auto. Proto výherce loterie, který měl C8 obdržet, nedostal ani po více jak měsíci nic. A možná ještě měsíce nedostane. Ilustrační foto: Chevrolet

