Muže, který najel s Teslou 1,5 milionu km, značka zavrhla, „dovolil si" zveřejnit, kolik musel vyměnit dílů

Je nadšeným fandou značky a chodící reklamou na její auta, pokud byste si ale mysleli, že jej už kvůli tomu bude nosit na rukou, mýlíte se. Nepozvala jej ani na otevření nové berlínské továrny Tesly, neboť o kvalitě její techniky hovoří bez růžových brýlí.

Před několika málo dny jsme psali o působivém počinu Graema Hebleyho. Tento Novozélanďan najel se svou Toyotou Corolla již dva miliony kilometrů, přičemž pozoruhodně toho dosáhl s původním motorem i převodovkou. Na zápis do Guinnessovy knihy rekordů mu nicméně i tak pořádná porce chybí, neboť by musel překonat Irva Gordona. Ten si v roce 1966 koupil Volvo P1800S, se kterým jezdil až do své smrti. Přitom se mu povedlo najet neskutečných 5,15 milionů kilometrů.

Švédská automobilka byla z jeho výkonu pochopitelně nadšená, Gordon totiž velmi přesvědčivě šířil pověst Volv coby spolehlivých a trvanlivých vozů. Nepřekvapivě z něj tak udělala svého ambasadora a umožnila mu, aby měl neustálý přístup k jejím novinkám, které poté testoval. I kvůli tomu Gordon již na své kupé neměl tolik času a od září 2013, kdy dosáhl mety tří milionů mil (4,827 mil. km), s ním až do svého skonu v listopadu 2018 najel „pouze“ 322 tisíc kilometrů. Ovšem i to je porce, kterou by mnozí najížděli dekády.

Proč se o tom ale znovu zmiňujeme? Důvodem je další rekordman Hansjörg von Gemmingen, o němž jsme taktéž informovali vcelku nedávno. Tento německý fanoušek Tesly totiž dokázal se svým Modelem S P85 najet už 1,5 milionu kilometrů. Elektrický sedan si přitom koupil v roce 2014 jako lehce ojetý s 30 000 km na tachometru. Každoročně tak musel urazit nemalých 184 tisíc kilometrů, což odpovídá nějakým 15 333 km měsíčně a 511 km denně. Elon Musk by tak měl líbat zem, po které von Gemmingem chodí.

Jenže nic takového se neděje. Německý nadšenec si nyní dokonce postěžoval, že nebyl pozván na otevření berlínské Gigafactory, kde by podobní propagátoři Tesly měli být velebeni. Že by se o něm Tesla nedozvěděla? Kdeže, už dávno jej zaregistroval i sám Elon Musk, von Gemmingem se ale provinil tím, že se na sociálních sítích nezmiňoval o svém voze jen v pozitivním slova smyslu. „Nejsem chtěný. Jak jsem si mohl dovolit zmínit, že hnací ústrojí vozu muselo být již osmkrát vyměněno? Mohl jsem mít pozvánku...,“ uvedl na Twitteru. To ale nejspíše ještě netušil, že jeho postesk bude mít zajímavou dohru.

Ne, Tesla se pochopitelně nechytila za nos, místo toho von Gemmingen 25. března oznámil, že jeho Model S musí znovu do servisu, a to již pro deváté hnací ústrojí. Kromě toho byly k onomu rekordnímu nájezdu třeba tři pakety baterií, i když podle jiných zpráv byl jeden z nich německému majiteli pouze „dočasně“ zapůjčen, než Tesla bude mít k dispozici stálý. V jeho voze však toto intermezzo zůstalo po dlouhých osmnáct měsíců, během nichž vůz najel 150 000 km.

Právě tyto informace měly von Gemmingena stát přízeň značky, jakkoli jde o ryzí realitu. Tesla se ale přátelsky chová pouze k fanouškům a majitelům, kteří jednají pomalu jako členové sekty a nic jiného než pozitiva ani neznají. Von Gemmingen se takto nezachoval, a tak mu Tesla ukázala záda. Do jisté míry se ale nelze divit, neboť jeho počin optikou devíti výměn pohonného ústrojí zase tak zajímavě nepůsobí. Zvlášť když obyčejná Corolla za zlomek ceny zvládla ještě více kilometrů s původní technikou.

Najet s Teslou 1,5 milionu kilometrů je opravdu obdivuhodné. Automobilka se však už k počinu Hansjörga von Hemmingena nehlásí a k němu osobně též ne. Informoval totiž svět, že vůz za dobu svého provozu „spotřeboval” už 8 pohonných ústrojí a na 9. si brousí zuby. Ilustrační foto: Tesla

