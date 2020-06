Na prodej je celý závodní okruh. Vyjde vcelku levně, majitel má ale jednu podmínku dnes | Petr Prokopec

Po skutečné závodní trati touží snad každý automobilový nadšenec, nestává se ale často, aby nějaká byla na prodej. Tato je, i se dvěma benzinkami, halou pro 12 aut a pozemkem pro vaši vlastní rezidenci.

Není tomu dlouho, co jsme si mohli představit rezidenci investičního bankéře a někdejšího jezdce Formule 3 Kippa Nelsona. Ta je nyní na prodej za 62 milionů dolarů (cca 1,45 mld. Kč), přičemž kromě garáže pro 12 aut skrývá také okruh. Naneštěstí však pouze autodráhový. Nyní ovšem máte šanci vlastnit skutečnou závodní trať, a sice Oregon Raceway Park. I ten je aktuálně k mání, ovšem za cenu, kterou lze ve srovnání s podobnými domy považovat za nízkou. Stávající majitel za ni totiž požaduje 10 milionů dolarů, tedy asi 235 milionů Kč.

Co za tyto peníze dostanete? V prvé řadě je to samotný okruh, který měří 3 700 metrů. Zároveň čítá 16 zatáček, z čehož jedna je klopená v úhlu 14 stupňů, a zahrnuje také několik horizontů, neboť převýšení mezi nejvyšším a nejnižším místem trati dosahuje 122 metrů. Trať je navíc 12 metrů široká, kvůli čemuž je na ní možné bezproblémové předjíždění, ať zde jedou otevřené monoposty či mohutné závodní kamiony. Díky značné variabilitě sem ovšem míří i motocykly a motokáry.

Okruh byl postaven v roce 2008 v Grass Valley v Oregonu za 3,2 milionu dolarů (75,1 mil. Kč), nicméně v následujících letech si vyžádal nemalé investice do renovace. Součástí celého komplexu je přitom nejen boxová ulička s jednotlivými stáními, ale také hala sloužící jako garáž pro dvanáct aut. Nelsonova rezidence je tím tedy plně vyrovnána, ačkoliv v případě okruhu je třeba zapomenout na luxus. Ovšem na druhou stranu dostáváte také dvě čerpací stanice či toalety a také koupelny se sprchami.

Celý komplex se nachází na pozemku o rozloze 1 756 337 metrů čtverečných, z čehož 404 686 metrů čtverečních představuje nedotčenou půdu. I ta je součástí transakce a umožní novému majiteli případnou expanzi. Či třeba stavbu vlastní rezidence. S položením základního kamene byste nicméně neměli pospíchat, neboť současní vlastníci prodávají okruh s jednou podmínkou, a tou je dodržení veškerých stávajících kontraktů.

Co přesně to znamená? Než se rozhodnete z Oregon Raceway Park udělat své soukromé testovací centrum, budete muset uspořádat nasmlouvané závody i okruhové dny. To je však vskutku jen drobná piha na kráse.

Pokud máte zbytečných čtvrt miliardy korun, můžete si koupit okruh Oregon Raceway Park a ještě vám něco zbude

Zdroj: Robreport

Petr Prokopec