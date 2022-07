Na prodej je legendární Škoda 110 R stále po prvním majiteli, něco takového už se nevidí před 8 hodinami | Petr Miler

Škod 110 R v prodeji moc nebývá. A když už ano, mívají velmi spletitou historii. Tuhle v roce 1974 koupil první majitel a vlastnil ji skoro 50 let. To je samo o sobě fascinující, pozoruhodné je ale také to, kolik na ni nashromáždil náhradních dílů.

Z dnešního pohledu je skoro neuvěřitelné, že Škoda v časech komunistického AZNP vyráběla něco jako model 110 R. Sportovně laděné kupé krásných tvarů je asi to poslední, co byste čekali od firmy nestíhající vyrábět dostatek obyčejnějších vozů pro masovou klientelu a ještě bizarněji to vyznívá dnešní optikou. Však tatáž značka, která dnes není svázána prakticky čímkoli, nejenže nenabízí žádný podobný model, ale brzdí i s nabídkou sportovních derivátů RS, pro které má zdroj veškeré potřebné techniky v pár set kilometrů vzdáleném Wolfsburgu. A to by měl být zákazník pánem...

Nežehrejme ale nad tím, co bylo a není, buďme rádi za to, že to vůbec někdy bylo. „Erko” bylo svého času nejenže atraktivním, ale i žádaným vozem, a tak nevzniklo v úplně malém množství, alespoň na poměry tehdejší ČSSR. Okolo 57 tisíc vyrobených vozů je s ohledem na dobové reálie slušná záplava a sám ještě pamatuji, kdy nejenže nebylo tak těžké Škodu 110 R potkat na silnici, ale kdy se dala celkem běžně koupit jako ojetá. Najít pěkný kus snadné nebylo, ale dalo se to zvládnout a pár desítek tisíc korun na něj stačilo. Kdeže loňské sněhy jsou.

Vidět dnes 110 R na silnici se poštěstí tak jednou za rok a v prodeji jich bývá naprosté minimum - i prsty jedné ruky bývají moc. Navíc to, co se dá koupit, nebývají velké výhry - auta to buď nejsou příliš zachovalá, nebývají originální a nebo už ani nelze zjistit, co se s nimi dělo přes 20 léty, natož pak kdykoli dříve. A když už ano, stojí velké peníze. Před několika roky jsme psali o jednom takovém a stálo 476 tisíc korun. Dnes si lidé za podobné exempláře řeknou o víc jak milion, ani nehnou brvou.

Vůz na fotkách níže není dokonale originální, nesmyslnému tuningu ale také unikl. Interiér téměř původní je a motoru se také neodehrály žádné divočiny. Na tachometru vidíme cifru jen něco přes 20 tisíc km, což může a nemusí odrážet realitu, jedna podstatná věc je ale fakt. Tohle auto mělo od roku 1974, kdy poprvé vyjelo na silnice, jednoho jediného německého majitele. A ten se o něj skvěle staral alespoň po technické stránce. Na fotkách můžete vidět, kolik nashromáždil náhradních dílů včetně nejhůře sehnatelné plechařiny, kdyby náhodou auto začalo reznout. Tenhle arzenál sám o sobě bude mít dnes velkou cenu.

Prodávající auto popisuje s tím, že do něj stačí sednout jet, je prý technicky kompletně bezvadné a prošlo i veteránskou testací. Obojí je sympatické, neboť to značí obecně dobrý stav. A také je fajn, že prodávající auto neprezentuje jen jako dobrou investici, i když tou snadno může být. Sjet si dnes výjimečným autem a vydělat na tom? Tohle vypadá jako šance, protože při ceně 16 500 Eur, tedy asi 405 tisíc Kč, bude tento vůz bude na ceně skoro jistě jen růst.

Není to pochopitelně vysloveně láce, ale zajímavější nabídku tak zachovalou 110 R s jasnou historií už jsme dlouho neviděli. Pokud už teď máte chuť podívat na účet, jestli by se tam nenašlo něco i na letní překvapení pro vás samotné, dodejme, že vůz prodává velmi sympaticky jednající člověk z dolnosaského Eime.

