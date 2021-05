Na prodej je vzácný VW Golf se světově unikátním motorem ve stavu, v jakém už se nevídá před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Scotti Srl, Automobili Per Passione, publikováno se souhlasem

Na první pohled je to obyčejné, maximálně neobvykle zachovalé auto, zkoumání detailů ale odhalí úžasnou vzpomínku na časy Ferdinanda Piëcha.

Volkswagenů Golf čtvrté generace stále jezdí po světě nepočítaně. Bylo to svého času mimořádné oblíbené auto a byť doby jeho největší slávy jsou dávno pryč, miliony prodaných vozů z povrchu zemského hned tak nezmizí. Jenže většina těchto Golfů má pod kapotou čtyři válce, typicky spalující naftu, což zdaleka nebyl vrchol nabídky. V dobách Ferdinanda Piëcha bylo normou dostat do každého modelu alespoň jeden „nepatřičný” motor a Golf IV jich dostal hned několik. Tak se stalo, že se Evropě prodával také s agregáty VR5 či VR6, a to i se čtyřkolkou 4Motion.

Pětiválec měl objem 2,3 litru a byl obchodně označený trochu nepřesně V5. Existoval ve dvou verzích - ta starší měla jednu vačkovou hřídel a dávala 150 koní a 205 Nm, ta novější dostala dvě vačkové hřídele a vydolovala ze sebe 170 koní a 220 Nm. Obě jsou hodně vzácné, z pochopitelných důvodů - byly ve srovnání se čtyřválci dost drahé a jejich výkonové parametry přes řadu výhod nebyly zase tak výjimečné.

Pokud nicméně chcete zajímavou a výjimečné verzi jinak obyčejného a nudného auta, právě Golf V5 by mohl být tou správnou volbou. Jeho motor byl totiž první vidlicový, resp. skoro-vidlicový pětiválec na světě a pokud se nepleteme, je dodnes jediný. A pokud se vám podaří narazit na verzi s manuálem, čtyřkolkou a v dobrém stavu, stojí před vámi skoro jednorožec.

Vůz, který máme dnes před sebou, přesně takový jednorožec je, protože jde skutečně o pětiválec se čtyřkolkou. Má tedy motor 2,3 VR5 o 150 koních, k tomu spojený s manuální převodovkou. A navíc je přes 88 tisíc ujetých km (což samozřejmě není mnoho, ale také to není nic) v naprosto úžasném stavu. Od roku 2000 měl jediného majitele, který se snad při ježdění s ním musel vznášet kdesi ve vakuu, neboť a autě není z fotek patrné prakticky žádné opotřebení čehokoli, i sám motor vypadá jako nový.

Není to verze GTI, což auto činí ještě zajímavějším. GTI měl totiž tehdy několik různých motorů od 1,8 T po VR6 a byl spojen s pohonem předních kol, což je u verzí V5 obvyklejší varianta. Prodávající dále hovoří o perfektně zdokumentované historii a kompletní dobové dokumentaci, i v tomto směru řeknou dost fotky.

Jak asi čekáte, tohle auto není zrovna levné. Přijde na 11 500 Eur, tedy asi 263 tisíc korun, a k mání je v Itálii. Jak už jsme naznačili, 21 let starý Golf s podivným motorem není pro každého, ovšem fajnšmekr se zálibou v Golfu IV mu přijde na chuť velmi snadno. Právě ten motor za to stojí - dnes člověk obtížně chápe už to, že před dvěma dekádami bylo možné, aby Golf měl pod kapotou tolik různých motorů s podobnými výkony. I tím byl zajímavý, dnes můžete mít tří- nebo čtyřválec s turbem a na shledanou.

Na první pohled nudný Golf, na druhý pohled světový unikát pod kapotou ve stavu, v jakém se dávno nevídá. Foto: Scotti Srl, Automobili Per Passione, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler