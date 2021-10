Automobilky žijí v bludu, říká šéf největšího výrobce čipů, žádný brzký konec krize nepřijde před 8 hodinami | Petr Miler

Nedostatek polovodičů posílá výrobce aut do kolen a někteří z nich už se vzdali naděje, že by letos mohlo dojít k jakémukoli zlepšení. Očekávání lepších zítřků směřují k roku 2022, šéf Intelu ale říká, že marně.

Změna je jediná jistota, kterou v životě máme, říkají moudří. A mají pravdu - zachování statu quo v jakémkoli ohledu je jen jedna z miliard variant dalšího vývoje a šance, že dojde právě na ni, je pramalá. Přesto člověka někdy překvapí, jak rychle a jak moc se věci změní.

Před dvěma roky touto dobou jsem asistoval koupi pár nových aut a byť už tehdy se situace v odvětví komplikovala pod tíhou tlaku Evropské unie na minimalizaci papírových emisí CO2 u prodávaných aut, mohli jste si stále vybírat z nespočtu nabídek a tlačit obchodníky ke zdi při snaze domoci se co nejnižší ceny. Dnes? Nevyrábí se statisíce a miliony aut a když přijdete k prodejci nových vozů, že byste něco chtěli za podmínek dosažitelných před dvěma léty, většina se vám leda vysměje.

Koronavirus a neustálé omezování toho či onoho zaťalo do dodavatelsko-odběratelských řetězců s čímkoli obrovské rány, které se ani dnes nezacelují. Naopak, celá krize nyní vrcholí, od automobilek ale obvykle slýcháme něco v tom smyslu, že nejhůře už bylo, že ode dna se dá jen odrazit a že další cesta už bude mířit jen vzhůru. Budeme rádi, když to tak bude, ale z opatrnosti jsme nuceni dodat, že na dně se dá dlouho zůstat, dá se od něj jen velmi pomalu zvedat a nebo dostat další rány, které vás dostanou až pod něj.

I to poslední se může stát, dnes se ale podržíme už notoricky známého problému s čipy. Právě ten zastavil výrobu ve Škodě Auto a má trvat další měsíce, než se produkce znovu pořádně rozjede. Ale stane se to? A když na to přijde, bude to vážně pořádný rozjezd? Už nedávno citovaný šéf Intelu říká, že optimismus automobilek není ničím podložený a žádný konec krize se zdaleka nerýsuje.

Pat Gelsinger říká, že potíže budou pokračovat po celý rok 2022 a nevidí naději, že by rovnováha mezi nabídkou a poptávkou mohla nastat kdykoli dříve než v roce 2023. Čipů žádaných automobilkami je prostě málo, nové hned tak vznikat nezačnou a ochota automobilek adaptovat se na jiné je z racionálních důvodů omezená. I Gelsinger tedy věří, že to nejhorší prožíváme teď, žádné zázračně rychlé zlepšení ale prostě nemá jak přijít a postupné drobné zlepšování situace dramaticky rychlou spásu prostě nepřinese.

Problémy tak podle Gelsingera mají trvat ještě nejméně rok a to je pro celý automobilový svět opravdu špatná zpráva. Analytické firmy jako IDC navíc očekávají, že nedostatek se v roce 2023 změní v přebytek, nebo bude trvat uměle déle právě kvůli obavám z přebytků. Vybalancovat nabídku a poptávku bude tedy zjevně ještě běh na dlouhou trať a byť nikdo neví, jakého králíka má ta či ona automobilka v klobouku, věřili bychom spíše predikcím šéfa Intelu než doufání automobilek. Ty ještě totiž docela nedávno říkaly, že v druhém letošním pololetí už problémy nebudou. A současnou situaci znáte.

