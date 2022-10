Nadšenci předělali jedno z nejošklivějších aut všech dob na 1000koňové monstrum, už neděsí jen na pohled před 7 hodinami | Petr Prokopec

Je to jeden z největších designových omylů historie, který pravidelně obsazuje první příčky ve volbách nejošklivějších aut, která kdy vznikla. I díky tomu ale tento vůz i mnoho let po svém zrodu přitahuje pozornost, teď mu partička francouzských bláznů dodala výkon, o kterém se mu ani nesnilo.

Fiat Multipla měl být italskou odpovědí na německou, francouzskou či japonskou konkurenci. Na rozdíl od ostatních kompaktních MPV kráčel vlastní cestou, neboť nedorazil ani v pětimístné, ani v sedmimístné verzi. Místo toho zákazníci standardně dostali dvě řady sedadel, z nichž každá pobrala tři pasažéry. Zadní lavici bylo navíc možné z vozu zcela vyjmout, což navýšilo objem zavazadelníku ze standardních 430 litrů na 1 900 l. Tuto flexibilitu oceňovali odborníci i zákazníci.

Co už ovšem zdaleka tak aplaudováno nebylo, to byl design. Původní Multipla, která dorazila v roce 1998, totiž disponovala splasklou čelní kapotou. Pod její hranu byla zasazena potkávací světla, zatímco ta mlhová se nachází jen pár centimetrů nad silnicí. Kromě těchto dvou párů zde nicméně najdeme ještě další dva, separovány byly i lampy směrové, stejně jako ty dálkové, které najdeme pod hranou čelního okna. Právě toto uspořádání Fiatu mnohokrát vysloužilo označení nejošklivější auto všech dob.

Italové se daný problém pokusili vyřešit faceliftem, který přinesl konvenční příď. Jakkoli si moc nepomohli, protože Multipla se stala pro změnu až moc obyčejnou, ve výrobě zůstala až do roku 2010. Od té doby se pak hlavně originál dočkal často až kultovního statutu, přičemž většina majitelů na něj nedala dopustit. Je totiž třeba dodat, že do jisté míry šlo o natolik výstavní katalog prvků Simply Clever, že jej Škoda nezvládla trumfnout ani několika mnohem modernějšími modely.

Důvodem, proč jsme si legendu Fiatu připomněli, je francouzské duo Vilebréquin. To se primárně soustředí na natáčení videí s automobilovou tématikou, kromě toho nicméně svůj čas věnuje také závodění. Před několika lety se pak Francouzi rozhodli, že stvoří vůbec nejrychlejší Multiplu na světě. Jejich cílem měl být stejný výkon, jakým disponovalo původní Bugatti Veyron, tedy tisíc koní. Díky tomu by kreace mohla nosit hrdý název 1000tipla. V češtině to zní nesmyslně, francouzsky se ale tisíc řekne „mille” a čte se bez „e” na konci. Je to zkrátka Milletipla.

Francouzi původně pracovali s myšlenkou, že by pod kapotu napěchovali motor od AMG. Nakonec ale zjistili, že jakkoli německé jednotky mohou produkovat stovky koní, dostat je na požadovanou tisícovku vyžaduje obrovskou investici a nejasným výsledkem. Nakonec tedy dostal přednost 6,2litrový přeplňovaný osmiválec z Chevroletu Corvette Z06. Tato pohonná jednotka přitom původně produkovala 659 koní, aktuálně nicméně prošla dalšími modifikacemi.

Jakého výsledku se francouzskému duo povedlo dosáhnout, zatím nebylo oznámeno. S konkrétními daty hodlá duo vyrukovat až za dva týdny na domácím autosalonu v Paříži. Aby ale publikum mělo nejen co poslouchat, nýbrž také nač koukat, dočkala se Multipla i designových úprav. Došlo tedy na instalaci rozšířeného bodykitu, stejně jako na příchod nové kapoty, která zároveň slouží i jako přední přítlačné křídlo.

„Žehlicí prkno“ pak najdeme i na zádi, stejně jako mohutný difuzor s průhlednými ploutvičkami. Mimo to dorazila i litá kola Work, zatímco z kabiny se pakovala veškerá sedadla. Ta zadní se pak v nové konfiguraci již nevrátila, místo toho došlo na zavaření dveří. Nově je tedy Multipla pouze dvoumístná, přičemž závodní skořepiny dodal Sabelt. Ze stejného zdroje pak pochází i vícebodové bezpečnostní pásy.

Vše korunuje modrožlutý polep naznačující, že jedním ze sponzorů projektu bude pneumatikářský koncern Michelin. Na další podrobnosti si ovšem budeme muset počkat, poslední dostupnou zmínkou je totiž rovněž modifikace podvozku. A pak také informace, že Multipla by se měla účastnit především závodů ve sprintu. Tam bude konečně děsit nejen vzhledem...

Svým způsobem ikonický Fiat Multipla se pod taktovkou francouzského dua Vilebréquin dočkal výrazné konverze, kdy původní jedna-šestku nahradil 6,2litrový osmiválec od Chevroletu. Ten pak byl naladěn na výkon okolo 1 000 koní. Kromě toho nicméně vůz dostal i rozšířený bodykit, výsledek můžete vidět níže. Foto: Fiat

