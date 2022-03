Nadšenec vrátil život ukrajinskému pokladu mezi auty, pro sblížení národů udělal víc než státníci před 3 hodinami | Petr Prokopec

Tento člověk jen ukazuje, jak nefér je házet všechny do jednoho pytle na základě toho, kde se narodili. Ač je sám z Běloruska, které při invazi podporuje Rusko, navrhl jako výraz úcty novou podobu legendárního ukrajinského autobusu.

Rusko v současné době nemá na mezinárodním poli mnoho přátel, což jasně ukázalo i Valné shromáždění OSN. Hned 141 jeho členů totiž odsoudilo invazi na Ukrajinu. Hlasování se pak 35 států zdrželo, ovšem pouze čtyři držely s Ruskem takříkajíc basu. Patří mezi ně Sýrie, Eritrea, KLDR a Bělorusko. Jak ovšem už od počátku konfliktu zdůrazňujeme, celé národy nelze házet do jednoho pytle s jejich politickými představiteli. Však si sami uvědomme, kdo nás také v minulosti zastupoval či v současnosti zastupuje a jak se s takovými lidmi ztotožňujeme.

Českou kotlinu nicméně dnes necháme stranou, místo toho se budeme soustředit na vztahy Ukrajiny a Běloruska. Tamní režim diktátorského prezidenta Alexandra Lukašenka totiž vyjádřil Rusku podporu, stejně jako údajně vyslal do boje i své vojáky a techniku. Bělorusové a Ukrajinci tak mají spoustu důvodů se nenávidět, to ale neznamená že se skutečně nesnáší.

Důkazem budiž nezávislý běloruský designér Andrej August, který ve jménu podpory Ukrajině zapracoval na vzkříšení legendárního autobusu LAZ-695. Ten je sice spojen s érou Sovětského svazu, jeho rozpad nicméně přežil. Podstatné je však hlavně to, že výroba probíhala v letech 1956 až 2002 v ukrajinském městě Lvov. Poté nicméně nedošlo na její ukončení, místo toho se montážní linky přesunuly do města Kamjanske. V provozu pak zůstaly dalších osm let, přičemž celkově bylo za 54 let vyrobeno přes 250 tisíc autobusů.

Společnost LAZ (Lvovský autobusový závod) pak o sobě dala výrazně vědět v roce 2012, kdy zajistila dopravu během šampionátu UEFA Euro. Ve stejné době pak přišla i se třemi novými modely, jejich výroba se nicméně ani pořádně nerozběhla. Místo toho přišel v roce 2014 konec firmy, za kterým stál ruský byznysmen Igor Čurkin. Ten má být synovcem politika Vitalije Čurkina, nicméně ten se ke svému příbuznému nehlásí. A zjevně k tomu má důvod.

S Igorem Čurkinem je totiž spojena řada skandálů, přičemž LAZ byl pod jeho velením v podstatě rozkraden. Ukrajina se pak sice od roku 2018 snažila o znovuzrození značky, nakonec ale vše skončilo neúspěchem. A za současné situace se ani nezdá, že by návrat na scénu byl možný. Augustův projekt tak nejspíše zůstane pouze na počítači, nicméně i tak je působivé, že jeden z ukrajinských národních pokladů se snaží vzkřísit běloruský nadšenec, který svým gestem udělal pro sblížení obou národů víc než většina státníků.

Lze pak už jen dodat, že novodobé provedení LAZ-695N přebírá od předchůdce některé designové prvky jako kulaté přední a hranaté vertikální zadní světlomety. Velmi neobvyklé je pak bohaté prosklení, díky němuž je autobus zcela průhledný. Pokud byste pak hledali jeho motor, spíše než na záď nejspíše budete muset zamířit k podběhům. August si totiž v souladu se směřováním zbytku světa vysnil elektrické ústrojí a baterie integrované do podlahy.

LAZ-695 vznikl během dekád své výroby ve spoustě verzí. Jeho znovuzrozená verze z videa níže je pouze virtuálním dílem běloruského nadšence, který tak nicméně dokazuje, že nelze všechny lidi házet do jednoho pytle. Ilustrační foto: LAZ

