Naprostá většina lidí už počítá s tím, že si žádné auto nekoupí, je to varování pro celý obor

Může se zdát, že pro automobilky a vůbec všechny firmy v oboru je nejhorší současný stav, kdy by se víc aut prodat dalo, zkrátka ale nejsou k dispozici. On ovšem může nastat ještě horší - auta budou a lidé je nebudou kupovat.

Současné dění v automobilovém světě je tak chaotické a jeho následky tak nevyzpytatelné, že nikdo nedokáže s jistotou říci, co se bude dít dál. Trh se hroutí vinou omezené poptávky části kupců a především omezené nabídky dané nedostatkem komponentů, do toho pak zejména Evropská unie, ale i další instituce tlačí na prodej elektrických aut, která jsou pro spoustu lidí dostupná ještě méně. Když si k tomu připočtete, že koronavirus dále ovlivňuje světové dění a nikdo nedokáže říci, kdy a kde udeří další lockdown, který zavře nějakou tu fabriku či naopak prodejny, na světě máte výbušný mix absolutní nevyzpytatelnosti.

Předpokládejme ale na chvíli, že se situace uklidní a věci se budou vracet zpátky do normálu. Koronavirus bude pod kontrolou, aut se zase začne vyrábět víc, podaří se zkrotit bující inflaci a lidé a získají zpět ztracené sebevědomí. Musí pak být vše v pořádku? Ne nutně, jak ukazuje průzkum automobilové sekce portálu Mail.ru, která zjišťovala nálady mezi řidiči a majiteli aut. A byť je pochopitelně z Ruska, situace v automobilismu je dnes stejná prakticky na celém světě, potíže s dodávkami nových vozů a z nichž pramenící problémy jsou globální.

Lidé podle výsledků průzkumu velmi dobře pochopili, že aut je dnes nedostatek a jsou drahá i ceníkově. A ta, která jsou, se leckdy prodávají za ještě vyšší ceny - tomu zkrátka současný „konflikt” nabídky a poptávky přeje. Tento stav trvá už měsíce a rozhodně se nelepší, a tak už většina lidí rezignovala cokoli řešit. 78 % lidí tedy počítá s tím, že žádné auto nekoupí dříve než v roce 2023 - za současné situace očekávají, že by koupili draze a špatně, rozumějte s pozdním dodáním nebo v nevytoužené specifikaci. Jen 22 % zbylých je pak nadále připraveno v příštím roce něco kupovat.

To je velmi varovný stav, neboť nejhorší pro celý obor je, když se lidé „zacementují” v podobných náladách. V ekonomii se jim říká sebenaplňující očekávání, která momentálně děsí hlavně centrální bankéře v případě zmíněné inflace. Ta prostě bude, když si lidé budou myslet, že bude - zaměstnanci budou chtít vyšší platy, firmy vyšší úhrady a podobně, vše jen v očekávání toho, že bude dráž. A i když by za jiných okolností nebylo, jen kvůli těmto očekáváním prostě bude a dostat se z takové spirály může trvat roky.

Něco podobného se může stát také na automobilovém trhu, protože pokud lidé žijí v tom, že auta nejsou a/nebo jsou drahá, budou podle toho jednat, i když realita bude jiná. Jednak jde o to, že ji vůbec nebudou zkoumat, i kdyby ale přišli na to, že je odlišná, jde o příliš významnou investici, aby svůj postoj změnili hned. Pokud zkrátka dnes někdo počítá s tím, že nové auto příští rok nekoupí, chová se podle toho a třeba investuje jinam.

Současné problémy už zkrátka trvají příliš dlouho na to, aby mohly mít krátkodobé dopady, i kdyby náhodou zanedlouho skončily. Tento vývoj tak jen nahrává tomu, že i když je teď aut málo a situace se hned tak nezmění, dost pravděpodobně přejde v takovou, kdy aut bude moc a také s tím hned tak něco nepůjde dělat. Mimo jiné proto, že si lidé stále budou myslet, že jdou nedostupná a drahá, nebo alespoň nebudou připraveni na to své současné odhodlání rychle změnit. To by bylo skutečně smutné.

