Naprostá většina Němců elektromobily dál odmítá, názor by změnili jen při splnění nereálných podmínek

Člověk si položit otázkou, proč se někdo lidí nezkusil zeptat, zda o elektromobily vůbec stojí. Současnou situaci na trhu by pak byl schopen dávno anticipovat, neboť Němci už roky jasně říkají, že o ně zájem nemají. A tento stav trvá, lidé pořád jasně dávají přednost spalovacím vozům.

V několika předchozích článcích jsem se párkrát otřel o Kiu EV6 GT, kterou jsem nedávno testoval. Korejský elektromobil mě dokázal zaujmout, neboť spojuje schopnost naskládat do něj celou rodinu s polovinou dětského pokoje a následně ve zrychlení zatápět klidně i supersportům. Skončila tedy ruka v rukávu? Nikoli, a to hned z několika důvodů.

V prvé řadě je třeba zmínit, že korejský elektromobil s 585 koňmi vám bude říkat pane až po zaplacení 1,8 milionu korun, což je suma, za kterou můžete mít i zajímavější auta, než je crossover mainstreamové značky. Pak je tu kapacita baterií a limity jejich dobíjení. Nejvíce mě však odradila nejistota spojená s životností baterií, což má zásadní vliv na použitelnost, a tedy i budoucí hodnotu celého auta.

Se zárukou limitovanou časem i najetými kilometry prostě dříve nebo později přijde moment, kdy se s vámi baterie rozloučí a zbytek vozu bude použitelný leda jako soubor náhradních dílů. Riziko něčeho takového je daleko vyšší, než že spalovacímu vozu odejde srovnatelně (tedy aspoň relativně, ne absolutně) hodnotný motor, navíc i ten lze obvykle nějak opravit. U baterie taková spolehlivá možnost neexistuje. V případě elektromobilů se tak snadno může stát, že jeden rok zaplatíte 1,8 milionu korun, a třeba po dvou či pěti letech vás čeká další klidně milionová investice.

Dokud tedy nebude jistota, že při selhání baterií seženete náhradní paket snadno, rychle a hlavně levně, není zkrátka elektromobilita pro mě. A začíná být patrné, že k podobnému názoru dochází nadále spousta lidí. Studie německé Targobank citovaná Auto Bildem totiž zjistila, že pouze 31 procent lidí považuje spalovací vozy za zastaralé a dala by přednost elektromobilům. Ty naopak odmítá 68 procent respondentů. Po utracení stovek miliard a milionu vyřčených slibů by očekával u publika očekával větší nadšení. To se ale zjevně rohlíkem opít zjevně nenechalo.

I nadále tedy vlastně platí, co naznačujeme již delší dobu. První vlna zákazníků již byla uspokojena, ty další pak budou mnohem menší. K jejich přesvědčení navíc automobilky budou muset vyvinout daleko více snahy a vytáhnout mnohem přesvědčivější nabídky. Takové jsou ale v nedohlednu, pakliže elektromobily nemají být dál jen ztrátovou náplastí na bolístku jménem nadlimitní flotilové emise.

Z ankety nadto vyplynulo, že největší zájem mají lidé aktuálně o benzinová auta (31 %), zatímco na hybridy připadá 15procentní a na diesely 13procentní podíl. Máme tu tedy 59 procent pro různé formy spalovacích pohonů, elektromobily jsou spojeny se 17 procenty, vodíková auta se 3 procenty a hned 21 procent zůstává nerozhodnutých. Ani to nevyznívá pro elektromobily dobře a žádný velký posun není v dohlednu. Na „stranu zelených“ by některé příznivce jiných řešení dostalo třeba to, kdyby měli k dispozici nabíjení zdarma. To je skutečně nereálná podmínka.

Průzkum tedy nakonec nepřináší žádné překvapivé zjištění, jen potvrzuje, že sama o sobě nemá elektromobilita šanci prorazit, za současného stavu technického vývoje elektrických aut rozhodně ne. Proč se stala pro řadu automobilových firem jedinou představitelnou buducností, je mimo naše chápání.

