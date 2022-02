Náš někdejší tip na koupi ojetého auta vyšel dokonale, za 5 let na něm šlo vydělat přes 10 milionů před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mecum

Byl to nepochybně tip pro odvážné investory a ryzí automobilové nadšence v jedné osobě, přes už tehdy relativně vysoké nominální ceny bylo ale v roce 2017 vzhledem k vývoji Porsche Carrera GT skoro nepochopitelně levné. Teď je novodobou klasikou lámající rekordy.

Před pěti lety jsme přišli s tipem na koupi auta, který sice nebyl z nejlevnějších, pokud ho ale někdo následoval, vydělal za tak krátkou dobu více peněz než řada lidí za celý svůj život. A co je podstatné, vydělávat může i nadále, aniž by hnul prstem. Stačilo koupit jedno z 1 270 výjimečných aut, která v Zuffenhausenu v rozmezí let 2003 až 2007 vznikla.

Již název města ihned prozradí, že řeč je o Porsche. Odkaz na limitovanou edici nás pak přivádí k modelu Carrera GT, který je považován za vůbec poslední analogový supersport historie, a to i přes nedávné kreace Gordona Murrayho. Pohon totiž dostal na starosti 5,7litrový atmosférický desetiválec se závodními kořeny, jehož 612 koní přenáší na zadní kola šestistupňová manuální převodovka, která je zakončena hlavicí z balzového dřeva. Po něm Porsche sáhlo kvůli snižování hmotnosti, která činí 1 380 kg.

Automobilka si v době jeho vzniku za vůz účtovala 440 tisíc dolarů (cca 9,5 milionu korun), nicméně před pěti lety jste již na jeden z přeživších exemplářů museli platit zhruba 16 až 17 milionů korun. V té chvíli bylo třeba počítat s nájezdem okolo 30 tisíc kilometrů, v případě vozů s méně než 10 tisíc km na tachometru se cena pohybovala okolo 20 milionů. Vypadalo to jako hodně a nominálně to nepochybně bylo hodně. Ale relativně? Za srovnatelné výjimečnosti z historie Porsche se už tehdy platily násobně vyšší desítky milionů korun a byli jsme přesvědčeni, že ceny Carrery GT nevyhnutelně zamíří stejným směrem. Stalo se.

Už na počátku letošního ledna se v online aukci webu Bring A Trailer prodal jeden exemplář za 1,9 milionu dolarů (41,02 mil. Kč). Šlo přitom o rekord, který však zůstal v platnosti pouhé dva týdny. Na témže webu se totiž vydražil další kousek, a to rovnou za 2 miliony dolarů (43,18 mil. Kč). V jeho prospěch přitom hovořil nejen nižší nájezd (402 km versus 1 255 km), ale také zvolená barevná kombinace. Dražší vůz totiž spojoval stříbrný lak s hnědým interiérem, zatímco levnější červený lak s černou kabinou.

Ani tento rekord ale velmi pravděpodobně nevydrží v platnosti dlouho, momentálně totiž aukční firma Mecum informuje o tom, že do aukce posílá další exemplář. Mimořádný je už nájezd vozu, který činí pouhých 293 km, navíc jde o jeden ze 64 kousků, které zdobí exkluzivní lak Seal Gray. Ten je pak stejně jako u výše zmíněného dražšího vozu spojen s hnědou kůží.

Očekává se, že se cena v aukci vyšplhá někam k 50 milionům korun a pokud byste říkali, že to je skoro nejetý vůz, rozhlédnout se můžeme i jinde. Se zhruba 12 tisíci kilometry na tachometru se dnes jeden kousek prodává ve Francii a druhý v Dubaji, oba za částky okolo 30 milionů Kč, bezpečně o 10 a více milionů dráže než v roce 2017. A to se bavíme o cenách v korunách, pokud bychom zůstali u cen v eurech, jsme u zhruba dvojnásobného zhodnocení za ta krátký čas.

Nechceme se nyní bít v prsa, byla to pochopitelně trochu knížecí rada. Na druhou stranu, kdo peníze na tohle auto měl, neváhal a koupil, dnes nemusí litovat. Peněz mu vůz vydělal spoustu a svezení s ním je neopakovatelné.

Do aukce, která se koná ve dnech 16. až 19. března, míří i toto Porsche Carrera GT. Od svého vzniku vůz najel jen 293 km, majitele tak nejspíše změní za rekordní sumu. I více jeté exempláře se ale prodávají za ceny o 10 a více milionů korun vyšší než před pěti léty. Foto: Mecum

Zdroj: Mecum

