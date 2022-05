Našla se dekády téměř nejetá Škoda 100 De Luxe. V dodnes originálním stavu může být vaše před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: P.A., publikováno se souhlasem

Je původní až do té míry, že na ní za celou dobu její existence byly prý vyměněny pouze tovární diagonální pneumatiky, jinak nic. Zbytek má být přes velmi dobrý stav přesně takový, jaký byl na konci výrobní linky, cena ovšem odpovídá.

Škoda 100 dlouho neplatila za extra žádoucí auto. „Stovka” nebyla tak elegantní jako předchozí „tisícovka” a pro řadu lidí zůstala na dlouho symbolem normalizace - začala se vyrábět přesně v roce 1969. Ale stejně jako u všech ostatních aut včetně Pontiacu Aztek má i Škoda 100 své příznivce, kteří by za zachovalý kousek dali i nějaký ten tělesný orgán.

Někteří ji vyhlíží jako investici, jiní klidně i jako auto, se kterým budou o víkendech jezdit také jinam než na srazy veteránů, třebaže asi ne v zimě. A právě pro takové tu máme vůz, který si můžete prohlédnout na fotkách níže. Podobný kousek už jsme v prodeji neviděli už hodně dlouho, neboť není „jen” hezky zrenovovaný či dobře udržovaný. Je prý dokonale původní, podle prodávajícího neprošel žádnou renovaci ani velkou opravou. V tomto stavu se měl dnešních dnů dožít povětšinou opuštěný v garáži prvního majitele.

Je to „stovka” z března roku 1976, nedávno tedy dovršila 46 let, ale za tak dlouhý život najela jen 26 900 kilometrů. Není to překlep, nechybí tam žádné číslo, tohle auto prý mělo ještě nedávno původní diagonální pneumatiky Barum z výroby. Na obvyklých místech nevidíme žádnou rez, chromované části se stále lesknou a třebaže hlavně v interiéru je patrné běžné opotřebení i nějaké ty kutilské úpravy, jde v podstatě jen o patinu, která sběratelům může být i sympatická.

Vůz před výměnou pneumatik dlouho nejezdil, byl v tomto stavu vytažen z garáže předka dnešního prodávajícího. Měl by ale být už připraven na návrat do provozu, třebaže je jasné, že na denní ježdění si jej už nikdo nekoupí. Zvenčí je kompletně sériový až na tažné zařízení, uvnitř vidíme neoriginální potahy sedaček (pod nimi je ale původní potah ve skvělém stavu) a omotaný volant. K autu má být celkem šest klíčů - dva od dveří, dva od zapalování a dva od víčka nádrže. A také původní uživatelská příručka, servisní knížka, prostě všechno.

Je jasné, že něco podobného dnes nemůže být levné, takže... není. Na hezkou Škodu 1000 MB to chce dnes klidně půl milionu, na model 100 L v provedení De Luxe stačí o něco méně. Ale ne málo, cena 12 800 Eur znamená necelých 317 tisíc korun. Kolik ale příležitostí koupit si takové auto pořád z rodiny prvního majitele ještě bude?

Tahle stovka je v pozoruhodném originální stavu, dekády téměř nejezdila. Podle toho ale také stojí. Foto: P.A., publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

