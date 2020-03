Přes tvrzení mnohých SUV nemizí nikam, naopak likvidují tradiční automobilové třídy včera | Petr Prokopec

Kolikrát jsme již slyšeli analytiky i rozličné automobilky tvrdit, že SUV jsou u konce s dechem a jejich obliba brzy skončí. Zatím se to zdaleka nestalo, naopak válcují všechno ostatní.

Že v posledních letech automobilový svět nezná populárnější typ aut, než jsou SUV, nemusíme připomínat. Minimálně z hlediska růstu obliby nemají sobě rovného, stále častěji se ale začínají objevovat hlasy, že jejich móda skončí. Tvrdí to třeba i koncern VW a není zdaleka sám, jenže v reálu se nic takového neděje.

Analýza firmy JATO Dynamics ukazuje, že SUV nadále naprosto dominují automobilovému trhu, a to na úkor všech ostatních tříd - bez výjimky. Už i v Evropě mají 40% podíl na trhu a celosvětově od nich na frak dostávají hlavně hatchbacky a sedany - těch prvních se loni prodalo o 12 % méně, sedany klesly na oblibě o 7 %. Celkový podíl hatchbacků na světových prodejích se tak scvrknul již jen na 11 %, a to šlo po léta o jednu z nejpopulárnějších tříd aut.

Jak možná tušíte, největší zájem o hatchbacky je v Evropě, na kterou připadá rovná polovina celosvětových registrací. Z toho má 21% na kontě koncern VW, který je tak absolutním králem hatchbacků. A je více než jisté, že za tím stojí především Volkswagen Golf, jakkoliv je třeba počítat s tím, že zájem je rovněž o Polo, stejně jako o Seaty Leon a Ibiza, Audi A1 či A3 nebo třeba Škodu Fabia. Taková Scala se ale zrovna loni velkým prodejním úspěchem nepochlubila.

Přesunout se můžeme k sedanům, tedy ke kategorii, kde taktéž vládne VW. Jeho dominance však již není tak velká, neboť na kontě má „pouze“ 18% podíl a náskok vůči ostatním je tak jen pětiprocentní a nikoliv sedmiprocentní. Mimo to je třeba dodat, že zatímco s hatchbacky automobilky bodují především v Evropě, zájem o sedany je hlavně americkou, asijskou a zejména pak čínskou záležitostí. Na tomto trhu končí 51 % produkce sedanů, čímž se vysvětlují vozy jako Lavida, Sagittar a podobně.

Zajímavé přitom je, že automobilky se s tímto poklesem hodlají vyrovnávat různě. Tesla doufá, že zákazníky zláká k sedanům hlavně elektrifikací, zatímco VW či Kia sází s modely Arteon a Stinger na vzhled čtyřdveřových kupátek. Zatím se však nezdá, že by tím bylo pádu zcela zamezeno, spíše došlo jen na jeho zpomalení. Jakkoliv je otázkou, jak tomu bude po letošním roce, který bude jistě velmi specifický.

V případě kompaktních hatchbacků se nicméně zdá, že navýšení zájmu publika je věcí nereálnou. Důvodem, proč se od nich zákazníci odklání, je paradoxně nárůst jejich velikosti. Kvůli ní se zhoršuje manévrovatelnost zejména v úzkých městských uličkách, což byl právě jeden z důvodů, proč lidé po tomto karosářském stylu sahali - nyní už jsou na tom s SUV stejně. Malé hatchbacky by jejich roli uměly zastat, jenže tlak na stále nižší emise je vzhledem k jejich celkově omezeným prodejům učinil relativně příliš drahými a též je vytlačuje na okraj zájmu.

Zatímco tedy po celém světě bylo v roce 2018 prodáno 10,45 milionu hatchbacků, loni to bylo již jen 9,25 milionu a dá se předpokládat, že v roce 2021 se již nedostaneme přes metu 9 milionů. To je ale stále dostatečné množství na to, aby daná kategorie přežila. Daleko hůře je u kombíků, které stejně jako hatchbacky spoléhají hlavně na starý kontinent. Nicméně meziročně ztratily 30 procent registrací, což z nich dělá ohrožený druh.

Velký zájem o SUV je vidět i na nabídce Škody, která jich nabízí stále více. Přes avizovaný blížící se konec popularity jsou stále oblíbenější





Prodeje hatchbacků a sedanů se naopa propadají...



...přičemž nejvíce odolává trendu VW s modely jako Sagitar, a to hlavně díky zájmu čínského publika

Zdroj: JATO Dynamics

Petr Prokopec