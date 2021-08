Někdo nacpal do Škody Superb Combi diesel V6 s 525 koňmi, 100-200 km/h udělá za 7 s před 7 hodinami | Petr Miler

Viděli jsme už různé projekty, ale tohle je vážně extrém, aspoň co se škodovek týče. Aktuální Superb se zdá být pro zástavbu šestiválce nevhodný, natož pak takto silného, ale stalo se. A vůz je na prodej.

Jsou lidé, kteří se spokojí s obyčejným autem, ať už mají jakékoli množství peněz. Znám velmi dobře situované lidi, kteří celý život jezdí Passaty TDI a vlastně jim rozumím - pokud autům nefandíte, už takový vůz vám dopřeje vše, co nezbytně můžete potřebovat a investovat lze i jinde. Pak jsou tu lidé, kteří pro auta hoří a koupí si cokoli lepšího, jakmile na to mají. A i těm rozumím - pokud jsou automobily váš život, prostě vás to těší. A pak jsou tu lidé, kteří se nikdy nespokojí s tím, co se dá normálně koupit a vůz podle svého gusta si musí postavit sami.

Právě ze třetího ranku je muž, který nyní nabízí svou Škodu Superb Combi třetí generace na prodej. Na první pohled může působit jako obyčejný kombík po faceliftu v roce 2019, kterých je v nabídce spousta, stačí se ale podívat na cenu 55 000 euro, tedy více jak 1,4 milionu Kč, abyste pochopili, že tu něco nehraje. Na dva roky starý vůz s 27 tisíci najetými km je to hodně vysoká suma, má ale své opodstatnění.

Dotyčný se totiž rozhodl, že mu žádný sériový Superb nestačí a vůz podle svého gusta si musí postavit sám. Do vizuálně prakticky nezměněného auta tedy nainstaloval motor 3,0 V6 TDI Biturbo z Audi A7 předchozí generace, který v sérii dává 313 koní. Už to by bylo na Superb dost, ale ruku na srdce, koho to ohromí, když z fabriky sjíždí 280koňová verze s lehčím 2,0 TSI, která by pravděpodobně byla pořád rychlejší? Motor tak byl upraven, aby díky větším turbům, vstřikovačům a odstraněným „zádrhelům”, jako je filtr pevných částic, dával až 525 koní a 1 050 Nm.

Auto tak má dle měření podle GPS akcelerovat ze 100 na 200 km/h za 7,22 sekundy, což je docela úctyhodný čas, v nízkých rychlostech má mít problém s trakcí. Přestavěno bylo po ujetí 20 tisíc km, tedy s novým motorem má mít najeto jen 7 000 km a majitel jej prodává prý jen proto, že jde zase jen „o projekt dál”, tak už to autoři podobných strojů dělají, protože... nic nakonec není dost dobré.

Je už toto přesto příliš dobré na to, aby to byla pravda? Přece jen, poslední Superb se pro zástavbu motoru V6 příliš nehodí, z fabriky žádný šestiválec nevyjížděl a fotky u inzerátu moc výmluvné nejsou, proto jsme je ani nepoužili. Platforma MQB, na níž Superb stojí, ale s vidlicovými šestiválci pracovat umí a už jsme viděli nacpat kde co do kde čeho, takže možné to je.

S prodávajícím z německého Sulzbachu nad Mohanem jsme byli v kontaktu a zněl zapáleně i přesvědčivě, pořádné fotky prý dodá. Kdybyste ale Superb III V6 TDI se zrychlením sporťáku chtěli už není, možnost tu je...

