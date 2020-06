Nedaleko od českých hranic se prodává falešné Ferrari skoro k nerozeznání od pravého před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Jens Barlozek@Youtube

V prodeji už jsme viděli spoustu replik, v případě naprosté většiny z nich ale šlo docela snadno poznat, že nejde o originál toho či onoho modelu. Tuto Toyotu si ale s Ferrari spletete snadno.

Příznivci replik drahých aut té či oné značky jsme nikdy nebyli a stěží se jimi kdy staneme, neboť zkrátka máme pocit, že nedává smysl hrát si na vlastnictví auta, které nám stejně nepatří. To ale neznamená, že nejsme schopni ocenit úsilí, s jakým někteří takové repliky vytváří. Někdy se totiž dokáží přiblížit originálu tak moc, že je obtížné celou faleš vůbec odhalit.

Přesně takový případ máme dnes před sebou a výjimečně nejde o vůz z Ameriky či Asie, kde se do podobných staveb pouští nejčastěji. Auto vzniklo a stojí v Německu, konkrétně ve Schwabachu asi 130 km od Rozvadova, kde policie majitele podobných vozů bez okolků popotahuje, což nakonec může být i důvod, proč se majitel odhodlal k prodeji. O jeho motivaci ale nespekulujme, místo toho se raději podívejme na stroj samotný.

Jde o Ferrari 360 Spider, které je ovšem ve skutečností Toyotou MR2, přesněji řečeno její třetí a poslední generací. Říci to na první pohled ale není možné - vůz byl přestavěn na Ferrari velmi precizně s řadou originálních částí a i když zkoumání některých detailů přinejmenším vzbudí podezření, je to opravdu mimořádně dobrá práce.

Sedí tu velikost, proporce, spousta detailů a co je možná nejpozoruhodnější, docela sedí i interiér. Ten je na replikách obvykle nejjasnějším poznávacím znamením podfuku, zde ale - aspoň z toho co vidíme - odpovídá originálu většina částí. Majitel vozu říká, že z Ferrari nebo ve stylu Ferrari je vyvedeno vše od podlahových koberečků po otáčkoměr a byť nám to mohl pořádně nafotit, nemáme mnoho důvodů mu nevěřit.

Jako hra na Ferrari tedy tento stroj obstojí v nejhorším případě na 1-, teď ty horší zprávy. Majitel se trochu nejasně vyjadřuje o schválení pro provoz v Německu, zjevně není trvalé, ale to by asi až tak nevadilo - u nás přes STK protáhnete i dřevěného koně na kolech a fakticky asi nepůjde o technicky problematické auto. Dále je třeba dodat, že i když auto skutečně vypadá jako Ferrari, jede jako Toyota, což znamená 140 koní z motoru 1,8 R4, to má k italskému točivému osmiválci hodně daleko. Pravda, také jeho provoz a údržba bude stát jako Toyota, ale těžko říci, jestli to někoho na silnici ohromí.

A pak je tu cena sama, která činí 27 000 Eur, tedy asi 722 tisíc Kč. Za jednu z nejpovedenější replik Ferrari 360 to možná není tolik, za 20 let starou Toyotu se 137 tisíci km ale ano. A když si vezmeme, že nejlevnější skutečné 360 přijdou dnes jako ojetiny na ceny okolo 50 tisíc Eur, tedy asi 1,34 milionu Kč, a to s menším nájezdem, přijde nám to jako docela marná nabídka. Ale třeba vás zaujme více.

Na falešné Ferrari je tato replika nesmírně povedenou prací, za více jak poloviční cenu skutečných 360 je to ale trochu nesmysl. Foto: Jens Barlozek, Mobile.de, Jens Barlozek@Youtube

Zdroj: Mobile.de

