Nehezké, neoblíbené, ale řidičsky úchvatné BMW jde stále koupit zánovní, je to nedoceněná modla fajnšmekrů

Řada lidí nad ním ohrnuje nos, ale to jen kvůli tomu, že s ním nikdy nejela. Jeho vzhled je svérázný, ale to je tak vše, co mu lze vyčíst. Svého času ho ocenili jen nadšenci, a tak je většina těchto verzí dávno „odjetá”, hned dva kusy se teď ale dají koupit sotva jeté.

Mezi zajímavými ojetinami na prodej obvykle zmiňujeme vzácná či jinak žádoucí auta. A dnešek není výjimkou, i když to tak na první pohled vůbec nemusí vypadat. Nad tímto strojem většina lidí skutečně ohrne nos netušíc, že před sebou má výjimečný kus svého času špičkové techniky, kterou vám dnes v podobném autě už nikdo ani zdaleka neprodá. A navíc velmi vzácnou věc, neboť prodeje tohoto provedení se musely počítat snad na stovky.

Jde o BMW 325ti Compact E46 z roku 2004. Tenhle Compact neplatí za hezký, mezi nejošklivější auta všech dob ho zařadili dokonce i Němci. Jenže to je obal, na který žádné auto nejezdí. Pod svérázným hávem se skrývá kompletní technika šestiválcové trojky E46, jednoho z vrcholu zlatých časů německé automobilky. A není to tak, že jde o něco míň než sedan či kombík 325i téhož vozu, z pohledu nadšence jde o víc.

Jde o to absolutně nejlepší, co šlo do Compactu pořídit, žádný silnější motor pro něj nebyl k dispozici. Auto je menší i lehčí než sedan či kupé a díky zkrácenému zadnímu převisu je neskutečně agilní. Vzniklo jako úlitba nadšencům a jakýsi předvoj pozdější legendy hot hatchů jménem 130i, na rozdíl od ní ale nikdy takto úplně nezafungovalo. Snad za to mohl onen vzhled, ale kolega z redakce svého času měl s 325ti (s paketem M, který vůz alespoň trochu vizuálně zatraktivňuje) tu čest a dodnes o ní básní. I 192 koní velmi nenuceně servírovaného výkonu z ní spolu s krátkými převody manuálního řazení dělalo rychlé auto.

Bohužel, byl to vždy poněkud přehlížený model, který nemá prestiž kupé. Když jej ale potkáte na začátku klikaté okresky, není to ani dnes stroj hodný posměchu. Pozoruhodné na voze na fotkách níže ale není jen to, že jde o verzi 325ti, těch se pár v prodeji snad vždy najde, jeho výjimečnou vlastností je, že měl od roku 2004 jen dva vlastníky, kteří s ním najeli jen něco málo přes 24 tisíc kilometrů. Jeho současný prodávající o něm hovoří jako o autu ve stavu ročního vozu. A nezdá se, že by přeháněl.

Jakékoli podstatné opotřebení byste tu hledali marně - interiér vypadá skoro netknutě, původní lak září bez jediné vady, světla nejsou vysleplá ani náznakem, i motor a podvozek jsou na 18 let stáří jako z alabastru. Nechybí ani M paket, jen automatická převodovka přebývá. Ale pozor, v Německu, kde je toto auto k dispozici, lze aktuálně pořídit i „manuální” 325ti s nájezdem jen o 1 tisíc km vyšší, též po po dvou majitelích. Nevypadá až tak dokonale, můžete jej vidět na druhém zdrojovém odkazu, teprve u ale něj platí, že motor R6 bez turba, manuální převodovka a zadní pohon jsou připraveny rozdávat radost, kterou vám pohled na karoserii nedopřeje.

Těžko říci, jak hledět na cenu 17 900 Eur, tedy asi 440 tisíc Kč, se kterými jsou oba kusy spojeny. Není nízká, to jistě ne, ale na takovouto vzácnost ve stavu skoro nového auta není ani vysoká. Chce to někoho, kdo ocení zvláštní přitažlivost tohoto stroje, se stovkou za 7,1 sekundy a maximální rychlostí 235 km/h s ním ostatně nebudete brzdou provozu ani dnes. A je to pořád o dost méně peněz než na novou Octavii s litrovým tříválcem, se kterou si bokem vážně nesjedete, natož aby jela 235 km/h. Či nezněla jak manželčin mixér...

Tohle BMW je jako stroj času a je to vážně o mnoho výjimečnější věc, než se na první pohled může zdát. V Německu jsou nyní k dispozici na prodej hned dva takové vozy, ten druhý má i žádoucí ruční řazení. Foto: Klassikmomente, publikováno se souhlasem

