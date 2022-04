Nejdražší moderní Saab v prodeji byl poslední nadějí před krachem, dnes je i jetý ceněnou raritou před 4 hodinami | Petr Miler

O tomhle autě spousta lidí ani neví, že vůbec vzniklo, neboť se jej postavilo mimořádně málo a do našich končin jich zavítala jen hrstka. Nebylo nezajímavé, za Saabem se ale zavřela voda právě ve chvíli, kdy se rozjela jeho sériová výroba.

Šance potkat na silnici v podstatě jakýkoli Saab je dnes extrémně malá a naděje na spatření SUV této značky chce už konstelaci hvězd blízkou zázraku. Ale stát se to může. Švédové v době překopávání modelů jiných značek na auta hodná nosit slavné logo neváhali ani se vstupem do segmentu SUV. Zvlášť z dnešního pohledu to byl logický krok, který mohl vést k záchraně, už nějaký ten pátek ale víme, že z červených čísel tonoucí automobilku nevytáhl.

Řeč je o Saabu 9-4X, snad pro většinu lidí zcela neznámém voze. Vznikl na platformě GM Theta Premium, podobně jako třeba Cadillac SRX. Spolu s ním byl také vyráběn v Mexiku, Saabů však před krachem firmy vzniklo jen 814 exemplářů, z nichž se do Evropy dostalo možná několik desítek. Automobil cílený převážně na americkou klientelu byl představen na Auto Show v Los Angeles konci roku 2010, do Evropy se měl propracovat v létě 2011. Smělé plány s ním spojené ale nadobro zůstanou jen na papíře.

Pro americký trh se nabízel s dvojicí šestiválcových benzinových motorů. Jeden atmosférický, druhý přeplňovaný turbodmychadlem. Záměry počítaly s nasazením naftových motorů pro Evropu, k tomu už ale nedošlo. Finanční kolaps Saabu se postaral o zbytek a SUV „s interiérem z letadla” se nikdy znovu nezačalo vyrábět.

Model 9-4X se tak stal nejvzácnějším moderním sériovým modelem značky (kombík 9-5 skutečně sériovou produkci nikdy nepoznal), který se navzdory zmíněnému dostal do výroby. Jepičí život a minimální produkce drží ceny dostupných exemplářů vysoko až dodnes, kdy se jedná o 11 let staré auto často s dost vysokým nájezdem. Evropě bývá na prodej v Evropě jen pár aut a platí to i dnes. Rozesetá jsou po celém kontinentu, nám nejvíce padlo do oka to nejdražší, protože je zároveň tím nejlepším. A stojí v ještě dostupném Nizozemsku.

Jde tedy o vrcholné provedení Aero XWD s přeplňovaným motorem 2,8 V6 o výkonu 300 koní. Vůz z roku 2011 (jak už padlo, výroba jindy ani neprobíhala) je ve skutečně špičkové specifikaci včetně zábavního systému pro zadní sedadla a byť jej dosavadní majitel docela šetřil, garážová královna to není. Přesně 76 600 najetých km naznačuje cosi o tom, že si za 11 let užíval sice umírněného, ale jinak normálního automobilového života.

Vzhledem k tomu, že jde o raritu pro nadšence do švédských aut, je hodně drahý - 47 500 Eur znamená více jak 1,16 milionu Kč. Možná je to nesmyslná cena vzhledem k tomu, co za auto dostanete, na druhou stranu jde o výjimečnou možnost uchvátit jednu ze sběratelských vzácností ze samého závěru existence Saabu ve výjimečném provedení a stavu. Je to memento jednoho z posledních pokusů zachránit švédskou klasiku, bohužel neúspěšného.

Sympaticky působící SUV by se možná neztratilo ani v dnešní konkurenci, svérázný kokpit a mohutně působící zevnějšek by některé zákazníky zaujal. Bohužel, pořádně se o jejich přízeň ani nemohl ucházet, dnes jde o raritu mezi ojetinami. Foto: W. ter Braake Motoren, publikováno se souhlasem

