Nejetá vlajková Škoda s nejlepším motorem i výbavou za cenu základní Octavie je skoro neodolatelná nabídka včera | Petr Miler

/ Foto: Automobile Keksel, publikováno se souhlasem

Je to možná nejlepší auto, které kdy v Mladé Boleslavi vyrobili. A s ohledem na aktuální směřování značky tomu tak může být ještě dlouho. Nejetý špičkový Superb se obecně moc nevidí, při současných cenách nových škodovek je ale takováto nabídka pomalu zázrak.

Když přišel na trh stále současný Superb, dva metry do výšky jsme neskákali. Technicky to byl a je v podstatě pořádně protáhlý Golf, který přišel i o poslední šestiválcový motor. Od pohledu tak působil jako levné řešení velkého auta, kterým ve své podstatě je, od prvního pořádného testu ale bylo jasné, že funguje.

Zejména vrcholná verze 2,0 TSI 4x4 je opravdu zajímavý vůz. S nadsázkou je to takový Golf R s pořádným kufrem a místem pro celou rodinu - neztrácí zase tak moc proti mrštnosti a lehkosti ostrých kompaktů a přitom přidává notnou dávku prostoru a komfortu. Ano, je to kompromis, určitě si ho nevyberete místo hot hatche, ale je prostě faktem, že spojuje dosti protichůdné vlastnosti do jednoho velmi dobře sladěného celku.

Máme s tímto autem spoustu zkušeností a nečiní nám problém ho doporučit prakticky komukoli. Problém? Cena. Dvě slova v posledních letech se Škodou spojovaná častěji, než by bylo zdrávo, se týkají i vlajkové Škody - verzi 2,0 TSI 4x4 jako novou pod 1,2 milionu nekoupíte a vrcholný Laurin a Klement stále s prostorem pro spoustu příplatků stojí nejméně 1,35 milionu Kč. Ojetiny samozřejmě pošlou ceny dolů, ale buď jsou pořád drahé, nebo jsou moc ojeté. Ale co kdybychom vám řekli, že se dá koupit stále zánovní vrcholný Superb s výbavou L&K za cenu nižší než úplně základní Octavie?

Není to vtip, přesně takový se objevil u jednoho německého prodejce. A není to žádná levárna - vůz má sice najeto pouhých 32 547 km, na Superb prakticky nic, vznikl ale už v roce 2016. Je to stále aktuální model, stále 2,0 TSI, stále L&K, stále hezky specifikované auto v hnědé metalíze se světlým interiérem a hromadou výbavy včetně ventilovaných sedadel. Jeho dva majitelé s ním ale prostě nejezdili a časové stáří stačí na pokles ceny na pár desítek procent ceny nového ekvivalentu.

Je to něco velmi nevídaného a jak sami můžete spatřit z přiložených fotek, vůz je dodnes zánovní, údajně nehavarovaný a jistě s kompletní servisní historií. Cena 25 470 Eur znamená asi 603 tisíc Kč, takže opravdu méně než za základní Octavii se skoro ničím, na tu musíte ještě 17 tisíc přidat. V dnešní době skoro neodolatelná nabídka, tedy alespoň podle nás. Třeba to vy uvidíte jinak, ale pokud ne, auto stojí v německém Altenkirchenu.

Tohle je opravdu Superb 2,0 TSI 4x4 L&K za 603 tisíc Kč, i když nikdy pořádně nejezdil. Jeho cenu poslalo dolů jen časové stáří. Foto: Automobile Keksel, publikováno se souhlasem

Zdroj: Automobile Keksel@Mobile.de

