Nejlépe zrychlující auto světa je na prodej v Evropě, stovku za 1,7 s dá za 108 milionů před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Absolut Cars Consulting, publikováno se souhlasem

Zapomeňte na Bugatti, Teslu, Porsche, Ferrari, cokoli podobného. Tohle auto působilo po léta dojmem, že se snad ani nemůže dočkat sériové výroby. Ale dočkalo se jí a jeden z Asparků Owl je teď k mání i v Evropě.

Výrobci aut se odnepaměti přetahují o to, kdo bude nejlepší v tom či onom ohledu. I když to může působit dětinsky a zbytečně, jsou tyto souboje nepochybně prospěšné pro nás pro všechny. Snaha dosáhnout dříve nemyslitelného dovoluje posouvat možnosti techniky vpřed a poznatky zjištěné při vývoji extrémních aut uplatnit i při konstrukci těch normálních.

Na pomyslném piedestalu mezi těmito snahami po léta stála klání o dosažení co nejvyšší maximální rychlosti, ta se ale v posledních letech posunula do tak absurdních mezí, že už je jejich prospěšnost velkým otazníkem. Zatímco když se ještě Enzo Ferrari snažil s F40 pokořit mety 300 km/h a 200 mph, dalo se hovořit o rychlosti, kterou na poloprázdné německé dálnici využijete docela snadno a od rychlostí okolo 250 km/h, které už tehdy nemělo problém dosáhnout vícero aut, nejsou zmíněné cifry zase tak vzdálené.

Jenže dnes se hraje o pokoření 500 km/h, což je tak mimo měřítka čehokoli použitelného v silniční praxi, že si nejsme jisti, jak moc to může být pro jiná auta přínosná nebo kolik majitelů může takovou rychlostí někdy jet. Nechceme říci, že to je k ničemu, i sami výrobci ale tak nějak cítí, že „prodejnější” se stává hodnota akcelerace na stovku. Protože tento parametr lze v praxi okusit celkem snadno - bleskově zrychlit můžete klidně při najetí na dálnici.

I v tomto ohledu se tedy souboje stávají poněkud absurdními, neboť stovku za 3 sekundy už zvládne kde co a nedávno jsme se ptali, zda nejnovější Ferrari není novým vrcholem, když tuto disciplínu zvládne pod 2 sekundy. Jenže na vrcholu má alespoň podle dat výrobců stát auto, které není ani Ferrari, ani Porsche, ani Bugatti, ani třeba Tesla, ale Aspark.

Řeč o něm byla dříve mnohokrát, neboť přesně s touto ambicí bylo vyvíjeno, přes slibné obrázky z vývoje jsme ale dlouho nevěřili tomu, že se model Owl dostane do výroby. Ale dostalo a jeden z existujících exemplářů se objevil na prodej v Evropě.

Je to zvláštní zjev, ale vizuální aspekty nechme stranou - jde o pouhých 99 cm vysoký vůz, který má s čtveřicí elektrických motorů o celkovém výkonu 2 012 koní a točivém momentu 2 000 Nm udělat stovku za 1,7 sekundy a rozjet se až na 400 km/h. Nic rychlejšího mezi elektromobily neexistuje a v případě akcelerace neexistuje vůbec nic jiného, co by zvládlo stovku v takovém kalupu a mohlo na silnice.

Dá se tušit, že takový vůz nebude levný, exemplář, který má fyzicky k dispozici prodejce ve francouzském Beure, ale stojí možná ještě víc, než čekáte. Za nové, modré auto s 10 km na tachometru je třeba vyskládat na stůl 4,2 milionu euro, tedy asi 108 milionů korun. Vzhledem k jeho původu je to tedy i bezpečně nejdražší japonské auto historie a jsme docela zvědavi, jestli po něm někdo sáhne. Dát přes 100 milionů za prakticky neznámý vůz neznámé značky bude chtít trochu odvahy.

Aspark Owl se dočkal sériové výroby a jeden lze teď koupit i v Evropě, konkrétně ve Francii. Za jeho stovku za 1,7 s je ale třeba na stůl vyskládat přes 100 milionů korun. Foto: Absolut Cars Consulting, publikovánou se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler