Nejlepší auto ze zlatých časů Fordu je k mání i s fascinující historií, 10 milionů na něj stačit nebude

Ford dnes živoří, hlavně v Evropě je jen stínem toho, čím kdysi býval. Před dvěma dekádami bylo všechno jinak a svůj bestseller jménem Focus s úspěchy nasazoval i do šampionátu WRC. Jeden z těchto vozů s velmi pozoruhodnou historií je teď na prodej.

Colin McRae za svého života nastoupil do 146 rallye, z nich jich ovšem vyhrál „pouze“ 25. Vedle takového Sébastiana Loeba, jenž má na kontě bilanci 181 závodů a 80 vítězství, by tak skotský pilot mohl hrát druhé housle. Nicméně titul se mu povedlo vyhrát již v sedmadvaceti letech, čímž dosáhl dosud nepřekonaného rekordu. Právě díky tomu dosáhl popularity, která nakonec vedla i k tomu, že po něm společnost Codemasters pojmenovala dnes slavnou počítačovou hru.

Skotský závodník mimo to držel v letech 2002 až 2004 rekord v počtu vítězství v šampionátu, v tomto ohledu jej však nakonec překonal Carlos Sainz. Ten byl i jeho týmovým kolegou u Citroënu, kde se McRae se světem WRC musel nedobrovolně rozloučit. Kvůli změně pravidel se totiž Francouzi museli rozhodnout, zda si ponechají jeho či právě Sainze. Přednost pak nakonec dali španělskému pilotovi, který byl během sezóny 2003 úspěšnější.

McRae se tak začal věnovat i jiným závodním sériím, do WRC se však měl v roce 2008 vrátit za volantem Subaru. Bohužel k tomu ale již nedošlo, místo toho 15. září 2007 zemřel při havárii vrtulníku, který pilotoval. Zrodila se tak ovšem legenda, která žije dodnes. Ostatně předloni byl vydán nový dokument, který se zaměřil na zmiňované vítězství v šampionátu, od kterého v daný moment uplynulo již rovné čtvrtstoletí.

Skot pak ostatně měl na dosah i druhý titul, a to v roce 2001, kdy jezdil za Ford. Od modrého oválu tehdy „vyfasoval“ soutěžní Focus první generace, symbol zlaté éry Fordu přelomu milénia, se kterým zvítězil hned v první rallye Acropolis. Ovšem ve Velké Británii vůz skončil v kotrmelcích, se kterými přišel i konec nadějí na další trofej. Ford pak exemplář se šasí č. WF0BXXBZAB1Z29415 přepracoval a použil v sezóně 2002. Stejně jako jej po dalších úpravách nasadil i v jiných sériích.

Vůz se nicméně před pár lety vrátil ke specifikaci a vzhledu, s jakým byl spojen v roce 2001. V tomto stavu pak mířil na různé akce jako Festival rychlosti v Goodwoodu. Jeho oslavné turné ale zjevně skončilo, neboť nyní je rallyový Focus coby absolutní vrchol produkce Fordu z oněch zlatých časů k mání v aukci, která se bude konat již tuto sobotu, tedy 5. března. Společnost Silverstone Auctions přitom odhaduje, že prodat by se mohl až za 350 tisíc liber (cca 10,72 milionu korun).

Co za dané peníze dostanete? Kromě spojení s duchem McRae je to hlavně dvoulitrový čtyřválec naladěný na rovných 300 koní, jenž přenáší sekvenční převodovka na všechna čtyři kola. Zrychlení na stovku se přitom odehraje za 4,2 sekundy, zatímco nejvyšší rychlost činí 230 km/h. O zastavení 1 230 kilo těžkého a 4 152 milimetrů dlouhého vozu se pak starají brzdy Brembo skryté za 18palcovými litými koly. Všechno tohle by i v dnešních rallye dokázalo zazářit svými výkony, o auře ani nemluvě.

