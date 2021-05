Nejlevnější auto legálně používající ikonická loga Ferrari dnes koupíte už za stovky tisíc před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Auto se znakem Ferrari se zdá být pro naprostou většinu lidí nesplnitelným snem a použít slavné italské insignie bez povolení automobilky zavání soudem. Přesto jedna legální a relativně dostupná cesta existuje.

Jako konzervativní nadšenci nepatříme mezi ty, které by moderní Ferrari vyloženě ohromovala. Jsou sice stále správně oddána rychlosti, s vesměs přeplňovanými motory pod kapotou a výlučně s voliči automatických převodovek v kabině ale postrádají kus svého někdejšího kouzla. Rvavý zvuk osmi- či dvanáctiválců se ztrácí v „hlemýždích domech” turbodmychadel a nemoci se vší tou kouzelnou technikou pracovat všema rukama i nohama už prostě není to pravé ořechové.

Přesto Ferrari zůstávají ikonou a nesplnitelnou touhou mnoha nadšenců. A nejen těch, jde o zřejmě nejznámější a nejuctívanější automobilovou značku světa, kterou by se každý rád pochlubil na svém voze. Bohužel - tedy alespoň z jistého úhlu pohledu - jsou si toho Italové velice dobře vědomi a proti jakémukoli používání jeho ochranných známek bojují někdy až za hranici pochopitelnosti. Stačí, aby vaše neautorizované využití mělo jakkoli komerční rozměr a žalobu máte ve schránce. A je úplně jedno, kdo jste.

Loni jsme například informovali o případu, kdy Ferrari vysoudilo 8 milionů korun na svém vlastním významném zákazníkovi, protože se s jeho vlastními auta fotil auty na Instagramu a automobilka měla pocit, že tím pomáhá propagovat své vlastní výrobky. Není tedy divu, že se lidé bojí dát si loga značky i na repliky jejích aut, protože jakmile by je jednou poslali do prodeje a Ferrari si všimlo, může úspěšně vysoudit peníze za to, že neoprávněné použití insignií značky navýšilo cenu vozu.

Nechat si tedy udělat někde nálepku a obdařit jí svůj vůz tedy není úplně moudrá cesta, jak mít „něco jako Ferrari” relativně levně, jedna taková ale přece jen existuje. Výsledkem není vlastnictví skutečného Ferrari, ale někde se začít musí. Italský Abarth, odnož Fiatu, tehdy skoro stoprocentního vlastníka Ferrari, dal na přelomu předminulé a minulé dekády za vznik autu, které věhlasné logo na několika místech legálně nese. A i dnes se dá koupit jako ojeté.

Po Evropě je nyní na prodej přes 10 ojetých aut, i když jich celkově vzniklo jen 99. Není to zrovna láce vzhledem k tomu, co dostanete, na auto je třeba alespoň 700 tisíc Kč, ale je to láce vzhledem k tomu, že jde aspoň tak trochu o Ferrari a také vzhledem k původní ceně - na nový kus byl třeba dvojnásobek. A nakonec ani vůz sám není nezajímavý - motor 1,4 turbo se 180 koňmi s upravenou pětistovkou pěkně cvičí a aspoň chvíli si v něm budete připadat jako ve Ferrari. Dobře, bude to jen malá chvíle, ale někde se začít musí. Něco jako Ferrari je pořád lepší než nic...

Abarth 695 Tributo Ferrari byl ve své době komicky drahým Fiatem 500, dnes jej ale lze vnímat i jako relativně levnou cestu k autu legálně používajícímu logo Ferrari. Ilustrační foto: Abarth

Inspirace: Carscoops, Zdroj dat o cenách: Mobile.de

Petr Miler