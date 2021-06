Nejnovější dopad koronavirového chaosu stihl bohaté, jsou na tom hůř než ti chudší před 9 hodinami | Petr Prokopec

Těžko říci, jestli se tomu smát a nebo kvůli tomu brečet, potíže s koupí nového auta ale nemusí být vrcholem úskalí koronavirové doby. Nejnověji došly soukromé tryskáče pro ty nejbohatší.

Koupě automobilu, zvláště pak od mainstreamové značky, byla ještě před zhruba patnácti měsíci vcelku triviální záležitostí. Nejprve jste si udělali rešerši na internetu či v odborných magazínech, abyste posléze vyrazili do showroomu a domluvili testovací jízdu. Po jejím ukončení povětšinou následoval podpis objednávky, i když ještě před ní obvykle došlo ještě na vyjednávání o ceně. Ta totiž nebyla pevně daná ceníkem, na něm se jen startovalo. Nebylo neobvyklé, když jste nakonec zaplatili klidně o dvacet procent méně, než jste původně měli.

Stačil však jeden jediný virus a rázem je vše jinak. Tedy, onu rešerši klidně provést můžete, stejně jako vám nyní již žádné restrikce nebrání v tom, abyste navštívili prodejce té či oné značky. Problémem však je, že nejsou nová auta. Výrobce totiž nemalou měrou trápí nedostatek čipů, kromě toho ale docházejí i pneumatiky, plastové granuláty a další komponenty. Koupit tedy dnes přesně takové nové auto, jaké jste skutečně chtěli, je pomalu nereálné.

Situace se nemění ani ve chvíli, kdy zamíříte do autobazarů. V důsledku absence nových aut se totiž lidé nezbavují těch starých, stejně jako byla koronavirem ovlivněna i obnova firemních vozových parků. Jinými slovy, kromě nových aut nejsou ani ojetiny. A pokud je v obou případech stav pozitivní, víceméně musíte počítat s citelně vyššími cenami. Stále je ze pochopitelně nějaký ten prostor pro vyjednávání, ovšem ten se stále menší. A jelikož se prodeje stále více přesouvají na internet, zakrátko možná slevám odzvoní definitivně.

Jakkoliv tato situace rozhodně není záviděníhodná, lidé s vysokými příjmy jsou na tom kupodivu ještě hůře. Až dosud byli považováni za vítěze koronakrize, neboť ač se i jich pandemie dotkla, jejich majetek neklesnul tak moc. A právě díky tomu si nyní mohou často za hubičku pořizovat třeba podniky svých méně šťastných konkurentů. Nač ovšem musí zapomenout, to jsou privátní tryskáče. Kde totiž v rámci pozemních dopravních prostředků lze alespoň paběrkovat, tam je v případě leteckého provozu zcela vymeteno.

Situace se netýká pouze nových letadel, jejichž výrobu taktéž pozdržela odstávka továren, nýbrž i olétaných kousků. „Obrazně řečeno aktuálně není k dispozici jediný mladší letoun, který již měl předchozího majitele - to je dobrá zpráva pro všechny, kdo se na prodej chystají,“ uvedl k neobvyklé situaci letecký analytik Rolland Vincent. Ten přitom dodal, že když oslovil jednu společnost se zájmem o „olítaný“ Gulfstream, dočkal se nezvyklé odpovědi - na celém světě byl jediný kus, který odpovídal požadavkům.

Něco podobného v podstatě nezažijete ani ve chvíli, kdy chcete koupit třeba McLaren F1, kterého celkově včetně závodních exemplářů vzniklo pouze 106 kusů. Amanda Applegate, partnerka ve společnosti Aerlex Law Group, ovšem vysvětluje, proč tomu tak je. Britský supersport totiž obavy z koronaviru neřeší, zatímco privátní tryskáče ano. Stejně jako se lidé s nižšími příjmy uchýlili z městské hromadné dopravy do aut, tak ti bohatší nyní dávají přednost soukromým letounům před prvními třídami těch komerčních.

Je to poměrně zajímavý jev, neboť ještě do loňského března tu byla vlastně zcela opačná situace. Řada bohatých lidí se totiž privátních tryskáčů zbavila, neboť s nimi byla spojena poměrně velká emisní stopa. Když je ovšem v sázce jejich vlastní zdraví, jde náhle veškerý environmentalismus stranou. Problémem však je, že nabídka „olítaných“ letadel je nejnižší za posledních 25 let. A dodávky těch nových byly nedostačující již před pandemií. A pak se říká, že mít peníze je výhra...

Pokud byste zatoužili třeba po „olítaném“ Gulfstreamu G650ER, nejspíše budete mít smůlu. Nabídka je nejnižší za posledních 25 let, neboť boháči se v obavách o své zdraví přesouvají z komerčních prvních tříd. Foto: Gulfstream

