Nejojetější Škoda Octavia TDI v prodeji nestojí skoro nic. Je úplně na kaši, ale jezdí

Nedrží už ani původní tvar, rezne, je otřískaná a zhuntovaná zvenčí i zevnitř. Tohle auto během nespočtu cest kolem země nikdo nešetřil, ono to ale po technické stránce všechno přežilo.

Škoda Octavia první generace je legenda a už jí navždy zůstane. Byl to model, se kterým se škodovka pod taktovkou koncernu VW pokusila vrátit na automobilovou mapu světa v plné zbroji a uspěla tak moc, jak nikdo soudný nemohl čekat. Octavia I nebyla dokonalá, zejména zkraje výroby trpěla spoustou drobných neduhů, jednu věc ale její autoři nepodcenili ani trochu - technické základy.

Lidé z české automobilky a jistě i z německého koncernu za jejími zády tou dobou dobře věděli, že mají do značné míry jedinou šanci uspět. Nebylo možné se pomalu odrážet skoro ode dna, nebylo možné dále přiživovat image výrobce sice levných, ale nekonkurenceschopných aut z východu Evropy, jaký byla Felicie. Bylo nutné pozitivně překvapit a nabídnout lidem zejména ze západních zemí za výhodnou cenu auto, které se bude najednou přinejmenším značně blížit tomu, na co jsou zvyklí od etablovaných značek.

Že se to podařilo, není náhoda, z dřívějších diskuzí s lidmi ze škodovky vím, jak moc velkou péči věnovali každému konstrukčnímu detailu. A s odstupem času si můžeme říci, že uspěli. Podobně jako současná pověst Octavie i Škody jako takové o tom pak svědčí i dodnes jezdící kusy první generace tohoto modelu, které jsou někdy až neuvěřitelně odolné.

Při procházení inzerce jsme náhodou narazili na Octavii I 1,9 TDI z roku 1998, tedy vůz pořád z počátků výroby, nabízenou prodejcem z nizozemského Emmenu. V tuto chvíli má tu čest být tou nejvíce ojetou v prodeji a na pohled je v pozoruhodné mizerném stavu. Vypadá vážně tak špatně, jako málokterá jiná - je zdeformovaná od menších nehod, rezne ji všechno od kol po střechu a interiér vypadá, jako by si o něj skupina filharmonistů zhasínala cigarety. Jenže navzdory tomu všemu pořád funguje.

Potvrdil mi to Hendrik Teuben, šéf dealerství, které vůz nabízí. Sám se musel smát tomu, jak auto vypadá, podle něj ale - krom celkové „rozvolněnosti” - jeho technika funguje bez zřejmých potíží. Na tachometru má 583 493 km a podle Teubena s autem buď někdo zacházel velmi nevybíravě, nebo si někdo s tachometrem už dříve „pohrál”. Neboť i na takový nájezd vypadá zejména exteriér a interiér tristně.

O to větší čest odolnosti techniky, která už dříve nejednou potvrdila svou výdrž. Vůz je v tomto stavu k mání skoro za nic, přijde na 699 euro, tedy asi 18 tisíc Kč, za to dnes koupíte sadu lepších pneumatik. Pořídit jej bychom nedoporučovali, jako ukázka toho, co vydrží, je ale zajímavý. Prohlédněte si jej do detailu na přiložených fotkách ve vysokém rozlišení, které nám byly poskytnuty.

