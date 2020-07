Nejrychlejší benzinové auto světa bylo prodáno, jeho 668 km/h vyšlo docela levně před 5 hodinami | Petr Prokopec

Zapomeňte na Bugatti a Koenigseggy, existují i rychlejší vozy, jen se v jejich případě musíte rozloučit se schválením pro běžný provoz. Jedním z nich je speciál jménem Infidel, už jel 668 km/h a zvládnou má i přes 800.

Pořídit dnes automobil jedoucí 400 km/h není nic až složitého, pokud tedy máte dostatek peněz. Stačí vyrazit na inzertní weby a následně si vybrat, jaký Veyron či Chiron chcete. Daleko horší situace nastává ve chvíli, kdy se chcete posunout za tuto laťku, a to nikoliv jen o malý chloupek, ale o parník. Vozy z Molsheimu totiž mají elektronický omezovač, a i bez něj by vám chyběl dostatečně dlouhý úsek na to, abyste se dostali třeba nad 500 km/h. Zvláště když pro tuto rychlost již nejsou k dostání žádné schopné pneumatiky.

I přesto se nicméně před pár dny objevila příležitost, jak se dostat k vozu, který jede dokonce více než 640 km/h. Skrze aukční web Bring A Trailer byl nabízen Infidel, tedy rychlostní speciál určený k pokořování pozemských rekordů na solných pláních v Bonneville. Působivé přitom bylo, že jej k prodeji nabízel Amir Rosenbaum, jeden z pilotů, který dosáhl onoho šíleného tempa. Ten se přitom postaral o modifikace speciálu, na které došlo v roce 2009. Po rekordních jízdách v Bonneville nicméně Infidel zamířil do depozitu.

Příběh speciálu se nicméně začal datovat již v roce 1995, kdy jej postavil Roy Fjastad ze společnosti Full Bore Race Products. Ten přitom využil upadlé palivové nádrže letounu McDonnell F-101 kvůli jejímu aerodynamickému tvaru. V té době Infidel měřil zhruba 8,2 metru. S rokem 2003 nicméně přišla změna vlastnictví, přičemž Junior Kurtz speciál rozjel až na 496 km/h. O tři léta později jej nicméně prodal Rosenbaumovi, a to navíc bez pohonné jednotky.

Nový majitel využil příležitosti a vůz prodloužil na 11,9 metru. Zároveň dovnitř instaloval osmiválce od Cadillacu postavený na zakázku firmou Cad Company. Proč ono množné číslo? Jednoduše proto, že Rosenbaum zkoušel stanovit nové rekordy hned v několika kategoriích, jež se liší objemem pohonné jednotky (8 až 8,7 litru). Na základě toho se lišil i výkon, jenž se pohyboval mezi 1 900 a 2 400 koňmi.

Rosenbaum přitom nesáhl jen po zakázkovém motoru, zároveň přidal i dvojici turbodmychadel Garrett či mezichladič ochlazující vzduch natolik, že dochází k jeho zkapalnění. Pohonná jednotka přitom byla schopna spalovat metanol či další alternativní palivo. A zároveň je schopna produkovat i vyšší výkon, který by měl napomoci vozu překonat metu 500 mil v hodině, tedy 805 km/h. To je však již práce pro nového vlastníka.

Infidel byl totiž tento týden prodán, a to za 175 tisíc dolarů (cca 3,9 milionu korun), tedy vzhledem ke svému rychlostnímu potenciálu, historickému i významu a jistě i ceně celé stavby docela levně. Proč se s ním Rosenbaum rozhodl rozloučit, není jisté. Nicméně novému majiteli nabízí své služby, ať se to již týká samotného řízení či pouze tréninku nových pilotů. Kromě toho dal dohromady seznam komponentů, které jsou třeba k překonání oné osmistovky. Se speciálem by tedy evidentně byl rád spojen i nadále, jakkoliv mu již nepatří.

To se nejspíše i povede, nový majitel slíbil, že jakmile to situace dovolí, dojde na návrat do Bonneville. Bude přitom zajímavé, zda dojde na zmíněné úpravy a tedy na navýšení tempa. V té chvíli by totiž Infidel mířil za novými rekordy, jakkoliv by překonával jen své vlastní. Již deset let je totiž jediným vozem spalujícím obyčejný benzín, který překonal metu 644 km/h a jenž se dostal dokonce až na 668 km/h.

