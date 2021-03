Největší moderní průšvih mezi luxusními auty objednaný Kaddafím se ukázal na videu před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Autoleitner, publikováno se souhlasem

Svého času totální propadák, který přivedl výrobce ke krachu po prodeji pouhých osmi aut, je dnes raritou mezi raritami. Exemplář objednaný Vůdcem Velké revoluce z 1. září je pak tím možná úplně nejpozoruhodnějším.

Maybach si dnes říkají pouze vrcholné Mercedesy, na přelomu milénia šlo ale o samostatnou značku aut vyrábějící opulentní limuzíny mající konkurovat strojům, jako jsou Rolls-Roycy či Bentley. Dnes už víme, že to nedopadlo, ale v době, kdy se mateřský koncern Daimler stále zkoušel prosadit proti luxusním strojům britského původu, přišla německá firma Xenatec ještě s jiným nápadem, kam portfolio Maybachu posunout.

Chtěla nabídnout něco jako unikátní kupé Maybach Exelero v menším, a tak dala za vznik Maybachu Xenatec Cruiserio, kupé postavené na základech kratšího modelu 57S, který poslala níže k zemi. Pro vůz získala i práva na používání značky Maybach, a tak jistě očekávala úspěch, ten se ale nedostavil a z Cruiseria se stal jeden z největších moderních průšvihu mezi luxusními vozy. Cruiserio se setkalo s naprosto minimálním zájmem a firmu nakonec přivedlo ke krachu - bankrot vyhlásila po vyrobení pouhých osmi aut.

Ještě než se tak stalo, objednal si exemplář s pořadovým číslem 004 Vůdce Velké revoluce z 1. září a Libyjské arabské lidové socialistické džamáhíríje světu známější spíše jako Muammar Kaddáfí. Při jeho slabosti pro auta to až tak nepřekvapí, přesto se donedávna nevědělo, že byl jedním ze zákazníků. Auto si totiž nikdy nepřevzal - jeho dříve neomezená moc nad Libyí začala slábnout a dříve než se k němu auto stačilo dostat, byl sesazen a zabit.

Dozvěděli jsme se o tom až nedávno, když se jeho vůz objevil v prodeji u známého nizozemského prodejce podobných exkluzivit. A právě k němu nyní zavítal člověk, který si na Youtube říká MercBenzKing. Díky němu si můžeme Kaddafího unikát postavený přesně na míru jeho vkusu prohlédnout nejen na fotkách, ale i na videu do nejmenšího detailu. Stojí to za to, tohle auto dříve nebo později skončí v některé ze soukromých sbírek a může se stát, že jej neuvidíme dekády.

Lépe už si jej prohlédnete jen v jednom případě - když si jej koupíte. V takovém případě ale musíte vysázet na stůl 961 950 Eur, tedy asi 25,2 milionu Kč. Pak vám bude říkat vůz, který si kontroverzní libyjský vůdce na rozdíl od většiny jiných kupátek tohoto označení nechal vyvést v béžovo-světle hnědé barevné kombinaci vně i uvnitř. Ta by nepochybně seděla k jeho stylu oblékání, zda by sedla i vám, musíte posoudit sami.

Maybach Xenatec Cruiserio je velmi vzácné a velmi luxusní kupé, které si jako jeden z pouhých osmi lidí na celém světě koupil také Muammar Kaddafí. Nyní je na prodej a detailně jej lze spatři nejen na těchto fotkách, ale i na přiloženém videu. Foto: Autoleitner, publikováno se souhlasem

Zdroje: MercBenzKing, Autoleitner

Petr Miler