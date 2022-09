Nejvíce ojetý VW Passat B5 v prodeji toho najel neskutečně moc. Je na kaši, ale jezdí, váš může být za hubičku před 5 hodinami | Petr Miler

Je skoro neuvěřitelné, že jen dva lidé najeli s tímto autem takové kilometry, udávanému nájezdu ale snadno uvěříte, až uvidíte detaily interiéru i exteriéru. Je to přesto dokonalá óda na kvalitu Volkswagenů z přelomu milénia, auto prý pořád funguje perfektně.

O Volkswagenu Passat B5 se říká, že je to pořádný „držák”, bytelně postavené auto, které zvládne ujet statisíce kilometrů a ani se při tom nezapotí. Leccos budou pověry, faktem ale je, že i mezi statisticky nezničitelnými auty jej najdeme hodně vysoko. Ať už je ale realita jakákoli, spousta lidí tento Passat chová v mysli jako mimořádně odolný vůz a touží po něm navzdory jeho stáří.

Faceliftovaná verze se přestala vyrábět už před více jak 15 léty, přesto se mezi ojetinami čas od času najdou stroje, které vás dokážou přenést zpět do přelomu milénia. Naposledy šlo o dokonale zachovalý VW Passat kombi s motorem W8 a manuálním řazením, hotový lidový luxus, který byl svého času též k mání. Pokud ale máte raději něco jako... Xenu na kolech, automobilovou princeznu-bojovnici zocelenou žárem asfaltových bitev, dnešní nabídka je něco pro vás.

Je to vůbec nejvíce ojetý Passat B5, který je v tuto chvíli k mání v Evropě. S mnoha sty tisíci najetými kilometry najdete těchto vozů v inzerátech spoustu, i mezi stroji s 500 000 km si můžete vybírat, tento kus je ale ještě někde úplně jinde. Jak vidíte, na tachometru má 931 tisíc km, to je více jak 23krát kolem zeměkoule a nedaleko do milionu. Přesto nejenže pořád jezdí, ale prodávající dokonce říká, že stále funguje perfektně. Prý lze očekávat, že i onen milion bez potíží zdolá.

Pokud se podíváme do historie tohoto stroje, jezdil vážně celý život. Je z roku 1998, táhne mu tedy na 24 let a i pouhým průměrem najetých km za rok dojdeme k číslu okolo 38 tisíc. To je pěkná partička, navíc se o ni postarali jen dva majitelé. I v posledních letech jezdil desítky tisíc kilometrů za rok, což naznačuje, že minimálně tento kousek „držák” pořád bude - kdyby se majiteli rozpadal pod rukama, nebylo by pro něj ekonomicky únosné najíždět dál takové porce km.

Přesto nepředpokládáme, že byste o tento vůz měli zájem, ukazujeme vám jej spíše jako zajímavost - auta s tak vysokými kilometrovými nájezdy se sice vídají, ale ne v prodeji, taková čísla vídají obvykle jen poslední majitelé. Přesto, pokud byste měli zájem, vůz je ke koupi v Německu za extra lidovou cenu - 399 Eur, tedy asi 9 800 Kč.

Co za tyto peníze dostanete? Auto, které vidělo svět, chce se říci... Vizuálně je opravdu v prachbídném stavu, ani před prodejem se mu nedostalo žádné péče. Interiér je zdevastovaný do té míry, že schránka před spolujezdcem nedrží v zavřené pozici, zvnějšku jej pak začíná rozežírat rez. Přesto funguje. Pod kapotou je samozřejmě motor 1,9 TDI, zde v nejsilnější verzi se 110 kW (150 koní). Je otázkou, kolik jich ještě cválá, jako nový ale stačil na akceleraci na stovku za 9,9 sekundy a maximální rychlost 208 km/h. Výbava neurazí, ani nenadchne, jsou tu věci jako tempomat či klimatizace. Pozitivní ale může být, že má stále platnou „technickou”.

Podívejte se na tento vůz sami, je to rarita. A kdybyste náhodou chystali... něco jako vlastní muzeum Volkswagenů, tohle by mohl být docela zajímavý a přitom laciný příspěvek do sbírky.

Více ojetý Passat B5 a vlastně i Passat obecně neurčený jen na náhradní díly teď budete v evropské nabídce použitých Volkswagenů hledat marně. A s cenou je na tom z opačného konce podobně. Foto: Autohändlerwelt, publikováno se souhlasem

