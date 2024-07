Někdo jezdil skoro 70 tisíc km ročně s mladým benzinovým BMW v hodně ujeté specifikaci, teď ho zkouší levně prodat včera | Petr Miler

Je to jedno z nejlevnějších aut svého druhu, v této kdysi drahé specifikaci je jistě tím daleko nejlevnějším. Jestli vám má vadit vysoké číslo na tachometru, je otázkou, motor pod kapotou ale aspoň my „nedáváme”.

Cesty osudu některých aut jsou skutečně nevyzpytatelné a jen reálná konfrontace s nimi vás dokáže přesvědčit o tom, že opravdu existují. Vůz, který vám ukážeme dnes, je přesně takovým automobilem. A i když o jeho existenci nemůže být pochyb, beztak pořád marně hledáme odpověď na prostou otázku: Proč?

Však si představte, že auto potřebujete ke své práci, ve které každý měsíc najezdíte nějakých 5 až 6 tisíc kilometrů. To už je vážně dost, snadno 300 km každý pracovní den, 4 hodiny na cestách, když to dobře půjde. Sám takové dny mívám, i mnohem horší, ale ne jeden za druhým. V takovém případě si můžete dovolit sáhnout po kdečem, i ve sportovním autě zvládnete ujet 1 000 km, jen to nechcete zažívat každý den.

S popsanou vidinou ale většina lidí přirozeně zamíří jinam. Tolik kilometrů den co den chce něco pohodlného, aspoň auto střední třídy, popř. nějaké, které si na něj hraje. Taková Octavia ještě projde, níže už bychom se jít zdráhali. Motor pak volá po dieselu, jednak je to na takové cesty příjemný a tichý společník, který vás nenutí zastavovat dennodenně u benzinky, jednak se to pochopitelně snadno vyplatí - s takovými nájezdy se vám investice do naftového motoru vrátí velmi rychle. A kdybychom přece jen museli sáhnout po něčem jiném, ponechali bychom to v co možná nejméně ambiciózní formě a bazírovali aspoň na příjemném motoru.

Auto na fotkách níže je všechno, jen ne to. A přesto s ním někdo za 4 roky „nalítal” skoro 255 tisíc km, tedy bezmála 70 tisíc km ročně.

Jde o BMW 118i dnes už předchozí generace, tedy jedničku s motorem 1,5 turbo o třech válcích, která generuje jen 140 koní. Je to dvěma slova nepovedený motor, na BMW skoro hanba, ale na levné ježdění po městě ho asi půjde snést. Ale na „dálky”? K nepochopení. To ale není vše. Tuhle 118i si někdo vybral ve verzi s paketem M a obecně docela bohatou výbavou, navíc ji osadil řadou prvků z programu M Performance. To už nechápeme vůbec. Takové auto muselo stát hodně, hodně přes milion korun a co z něj vzniklo? Ještě uskákanější jednička s urachtaným, docela slabým motorem? A ještě s automatem? Probůh, tohle je pojízdný nonsens.

Samozřejmě, každému dle jeho gusta, ovšem základní BMW 318d, neřku-li 320d xDrive za nutně podobné peníze bude zásadně lepším cestovním autem, které leda nebude vypadat jako ministr války. Ale k čemu je takový vzhled dobrý, když skrývá tříválcovou jedničku, která opravdu nejede? I Octavia 2,0 TDI bude vedle tohoto vozu rychlík.

Tak či onak se prostě tohoto vozu někdo chopil, od jara 2020 ho ojel jako skoro nikdo jiný na světě a teď jej s 254 829 km prodává. Vůz měl jednoho majitele a jistě jezdil hlavně dlouhé trasy, takže nevypadá zničeně a za 16 750 Eur, tedy asi 420 tisíc Kč, je to jedna z nejlevnějších 118i z toho roku obecně a zaručeně nejlevnější v takto vysoké specifikaci. Asi bychom si nechali zajít chuť, ale pokud vás něco takového táhne, koupě nemusí být tak špatný nápad - pravidelné dlouhé jízdy v rukou ohleduplného majitele auta obvykle zvládají s nadhledem i po násobně vyšší nájezdy.

Tohle je slušný bazarový bizárek, jednorožec svého druhu. Nic pro nás, ale třeba se zrovna vám trefí do chutí... Foto: E&A Autobedrijf Speedy, publikováno se souhlasem

