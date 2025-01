Někdo nabídl dodnes novou, legendární Zmiji z roku 2002 na „americkém Bazoši”, prodala se hned před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Dodge

Je to asi to poslední místo, na kterém byste hledali nabídky podobných skvostů, ale prostě se to stalo. A nelze říci, že by to skončilo výsměchem, po autě se jen zaprášilo.

V moderní historii byste nenašli mnoho větších automobilových legend, než je Dodge Viper. Jde v podstatě o zbytečné, nesmyslné auto, ze kterého současným managementům automobilek musí naskakovat osypky, právě nepochopení smyslu takových vozů ale přivádí automobilový průmysl do stavu, ve kterém se stále více nachází. Stejně jako to není průměrné, ale vše extrémní využití automobilu, které definuje jeho nezbytnou minimální použitelnost, jsou to extrémní a nikoli tuctová provedení, která jednotlivým modelům a značkám dělají image.

Ruku na srdce, kdo z později narozených ví, jaké motory byly nejtypičtější pro VW Passat B5? Kdekdo ale bude vědět, že tohle auto dostalo také motor 4,0 W8. Kdo vůbec ví, co všechno tehdy Volkswagen nabídl? Kdekdo ale bude vědět, co se také nabízelo pro tehdejší Touareg. Úzkoprofilově zaměřená provedení či celé modely jsou pojízdné reklamní plochy, které se samy o sobě nemusí vyplácet, značce či modelu ale dávají image, která se jinak nedá koupit. Věděl to Ferdinand Piëch a věděl to i další velikán automobilového světa, Bob Lutz.

Právě on je tím člověkem, bez kterého by Viper na svět nikdy nepřišel a nejmenoval se Viper. Lutz byl a ve svých 93 letech stále je mužem s neobyčejným smyslem pro byznys a věděl, že přesně s takovým autem udělá Dodge „great again”. Stalo se a podobně jako výše můžeme zopakovat: Málokdo v Evropě bude schopen vyjmenovat víc než tři čtyři modely Dodge, které kdy vznikly. Viper bude znát každý, kdo nemá nad postelí plakáty s Karosami, a to i když šlo vůz prodávaný v docela skromných počtech.

Dnes už je pěkných pár let minulostí, byť v prodejních statistikách pořád vídáme dodnes nové skladové kusy registrované na první majitele. Zmije zůstala do konce svých dnů sama sebou, pokud ale chcete opravdový originál, musíte se vrátit někam do dob původních provedení SR I a II, jejichž éra končila s rokem 2002. A právě z něj pochází auto, které se dodnes nejeté objevilo v prodeji.

Pikantní na tom je nejen fakt, že se tak stalo, tedy že jste si v roce 2025 mohli koupit dodnes nový stroj starý 23 let (na tachometru tedy měl 523 mil, asi 841 km, ale to je za tu dobu není opravdu nic), ale také kde se to stalo. Majitel totiž nenabídl auto přes nějakou věhlasnou aukční síň, kde by jistě sklidilo hromadu publicity, ale jeho inzerát vystavil na Craigslistu, což je něco jako americká obdoba českého Bazoše.

Nic proti podobným bazarovým webům, obvykle se tam ale schází věci, které na takových místech čekáte - ojeté kočáry, použité oblečení, prázdné sklenice od okurek a auta, u kterých nevíte, zda patří spíš na silnici nebo na vrakoviště. Není to nutně vždy tak, ale nedokážeme si úplně představit, že by někdo na Bazoši nabízel k prodeji Bugatti. A podobně působí takto mimořádný Viper na Craigslistu.

Někdy podobné inzeráty bývají fiktivní, ale tady nebylo co řešit. Fotografie jasně ukazují jeden z dodnes ani pořádně nevybalených Viperů se zmíněným nájezdem, který vypadá, jako by ho včera vyrobili. Následují krom ceny ve výší 100 tisíc USD, tedy asi 2,4 milionu Kč, už jen klíčová fakta - že Viperů GTS bylo pro rok 2002 vyrobeno je 760 kusů a jen asi 36 z nich mělo interiér s béžovou kůží. A že za 25 let bylo vyrobeno méně než 32 tisíc Zmijí celkem, čímž jsou podtržena zmíněná fakta.

Majitel auto označil „muzejní kus” a asi nelže, vypadal skvěle. Chtěli jsme vám ho ukázat přímo, ale majitel ho prodal dřív, než nám k publikaci dal souhlas. Ale co už, o fotky tu ani nejde, je to prostě nový červený Viper jako ten níže. V roce 2025 je mimořádná věc. A na Craigslistu obzvlášť. Chyběla už jen fráze „zn. spěchá”, ale tu ani nebylo třeba dodávat - za zmíněnou cenu šlo o sakra dobrou nabídku a nedivíme se, že auto bylo hned pryč.

Takový Dodge Viper SR II GTS? Dodnes nový? Na Craigslistu? To všechno se stalo, ani v roce 2025 zjevně nebude okolo aut nuda. Ilustrační foto: Dodge

Zdroj: 500 Mile 2002 Dodge@Phoenix Craigslist

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.