Někdo najel s kultovní Toyotou Supra IV celých 624 tisíc km, přesto ji dnes prodá dráž než úplně nového nástupce včera | Petr Prokopec

/ Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

Nikdy jsme se nedivili tomu, že se tohle auto prodává za miliony, to u toho ale obvykle byl špičkový stav sotva pořádně použitého vozu. Právě končící aukce ale ukazuje, že za hromadu peněz se prodá i pořádně ojetá a reznoucí „šunka”.

Za novou Toyotu Supra je třeba v Česku zaplatit 1 285 000 Kč. Respektive o 550 tisíc korun víc, pokud se rozhodnete nahradit dvoulitrový čtyřválec s 258 koňmi třílitrovým šestiválcem. Jeho 340 koní navíc v té chvíli může kromě automatu dostat na povel také manuál, zatímco základní provedení je k mání jen se samočinnou převodovkou. Supra tak ve výsledku není ani levná, ani nekřesťansky drahá. Nicméně to již není výkladní skříň technologií Toyoty, místo toho tu spíše máme jinak stylizované BMW Z4 s pevným střešním panelem. A něco takového není pro fanoušky značky až tak velkým lákadlem.

V důsledku omezené lásky směřované k páté generaci ta čtvrtá dál získává na ceně. K tomu, aby byl každý její kilogram vyvažován zlatem, dnes už evidentně není třeba, aby šlo o prakticky nejeté kousky v originálním stavu. Jednoduše jen stačí, aby japonské kupé nebylo příliš zasaženo tuningem, a lidé se předhánějí v tom, kdo za něj zaplatí víc. Dokládá to i aktuálně probíhající online aukce na webu Bring A Trailer. V ní nabízená Supra má totiž do špičkového stavu velmi daleko. Přesto již nyní stojí víc, než za kolik v USA koupíte úplně nový vůz páté generace (46 440 USD). A víc, než kolik kdysi auto stálo jako nové.

Když se totiž kupé v půlce roku 1993 dostalo do amerických showroomů, stála atmosférická verze zhruba 36 tisíc dolarů, zatímco za přeplňované provedení bylo třeba dát o zhruba 4 000 USD více. Onen nabízený kousek se ovšem již nyní vyšplhal na 48 750 dolarů (cca 1,14 milionu korun), a to přitom do konce aukce ještě pár hodin zbývá. Během nich nejspíše cena ještě půjde nahoru, zájem totiž rozhodně není malý. Což je s ohledem na naznačený stav překvapivé. Stejně jako s ohledem na nájezd, který činí 624 tisíc kilometrů.

Nabízená Supra má tedy za sebou opravdu náročnou službu, během které spíše zanechávala gumovou stopu na silnicích, než aby stála ve vyhřívané garáži. Kvůli tomu prošel legendární třílitrový šestiválcový motor 2JZ ve zhruba 400 tisících km repasí, během které nafasoval i řadu moderních komponentů. Mezi ně přitom nepatří jen nový filtr sání či lepší mezichladič stlačeného vzduchu, ale rovněž ovládání plnícího tlaku od firmy Greddy či vstřikovací modul HKS Twin Power.

Vyměněna v průběhu let byla rovněž zadní kola, přičemž 17palcová kola sice připomínají původní kousky, nicméně vzhledem na chromový povrch asi úplně originální nebudou. To ale není až tak podstatné, stěžejní je spíše koroze, která již prožrala víko zavazadelníku skrz naskrz. Uvnitř pak kožené čalounění drží pohromadě spíše jen silou vůle, přičemž prodávající zmiňuje, že elektrické ovládání sedadla řidiče je nefunkční. Volant, řadička či středová konzole ale byly nahrazeny novějšími.

O ukázkový vůz se tedy opravdu nejedná, na druhou stranu se jím nabízená Supra může velmi snadno stát - stačí pustit pár dalších tisíc dolarů do renovace. Nejspíše právě to je hnacím motorem zájemců, pro které spíše než obrovský nájezd je podstatná skutečnost, že vůz nebyl nikdy havarován. Původní motor navíc páruje s původní šestistupňovou manuální převodovkou. Možná se tak nakonec prodá dráže než moderní rychlejší provedení, které s takovým zájmem nemůže počítat nyní a zřejmě ani v budoucnu.

Do špičkového stavu má tato Supra z roku 1993 opravdu velmi daleko, přesto se však její cena vyšplhala již nad cenu nového auta stejného jména. A dost možná nakonec majitele změní za ještě větší balík. Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

Zdroj: Bring A Trailer

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.