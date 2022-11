Někdo najel s Mercedesem z roku 2011 přes 1 milion km, teď ho levně prodává. Vypadá tak na pětinu před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Autobedrijf René Sypersma, publikováno se souhlasem

Nešálí vás zrak, na přístrojovce tohoto auta nesvítí číslovka 100 tisíc, ale 1 milion. Je naprosto raritní narazit na auto, které tuto metu pokořilo a současně bylo schopno takovou hodnotu zobrazit. A tento kousek není pozoruhodný jen tím.

Když se člověk podívá na tento vůz, musí se pousmát nad chováním lidí, kteří za každou cenu hledají ojetiny s nájezdem do 100 tisíc km. Auto na fotkách níže tuhle metu protnulo někdy v roce 2012 a od té doby ujelo dalších více než 950 tisíc kilometrů. A bez větší závady jezdí dodnes.

Ať už se vám to zdá bláznivé jakkoli, před sebou máme auto, které dokáže na palubních přístrojích ukázat nájezd přesahující 1 milion km. A takové kilometry skutečně najelo. Obvykle se totiž vozy v této situaci zaseknou na cifře 999 999 km, a to i když by více teoreticky ukázat mohly. Tady vidíme milionovou metu překonanou a nedošlo k tomu zrovna včera.

Nepřekvapivě se jedná o Mercedes třídy E, snad nejvyhlášenějšího z vyhlášených polykačů kilometrů. Je pozoruhodné vidět, že přesně 1 067 524 km během tak krátké doby vůbec najel i jak po takové porci vypadá. Jistě jsme už si mohli prohlédnout zachovalejší ojetiny, ale na tak obrovský nájezd působí tohle Éčko mimořádně dobře. Zjevný je hodně „vyleštěný” volant, ale ten mají některé vozy i po desetinovém nájezdu. Jedinou očividnou vadou je trhlina na čalounění sedačky řidiče, ale to je v podstatě vše, i jindy hodně osahané ovladače elektrických oken jsou tu skoro netknuté. Na více jak 1 milion km fascinující, skoro až neuvěřitelný výsledek.

Auto je v nepřekvapivé verzi 200 CDI s automatickou převodovkou, tedy té nejjednodušší kombinaci techniky předurčené levně sloužit po mnoho let a statisíce kilometrů. I když mnozí o odolnosti moderních Mercedesů pochybují, tento vůz můžete brát jako důkaz, že ještě není tak zle, spousta aut bude hůř vypadat s pětinovým nájezdem. A o mnoho větší celkové kilometráže už se ani nedočkají. Výbava auta odpovídá dosud zmíněnému, takže nečekejte žádný luxus, třeba navigace tu ale je.

Prodávající říká, že auto funguje pořád bezvadně, nikdy se vážně neporouchalo, absolvovalo všechny předepsané prohlídky a nemá problém projít technickou. Cena je pochopitelně nízká, vůz přijde jen na 5 945 Eur, tedy asi 144 tisíc Kč. Není to kupodivu nejlevnější takový Mercedes třídy E předchozí generace, zejména taxíky (které vypadají jako taxíky) koupíte i levněji, na podobně dobře vyhlížející kus je to ale daleko nejnižší cena.

Kolik je v tomto autě ještě života a jak moc rozumné je takový vůz koupit, nemáme tušení, minimálně jako důkaz toho, že pár let staré, relativně levné Mercedesy s 400 tisíc km za sebou mohou mít klidně ještě 600 tisíc km před sebou, ale tento „milionář” slouží skvěle, nemyslíte?

Neuvěřitelnou kilometráž urazil za 11 let tento Mercedes třídy E Kombi i se svým čtyřválcovým dieselem. Jde o nejlepší důkaz odolnosti třídy E, i v dnešní době. Foto: Autobedrijf René Sypersma, publikováno se souhlasem

Zdroj: Autobedrijf René Sypersma

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.