Někdo najel s moderním Bentley s motorem W12 neskutečných 828 tisíc km. Už jen výdaje za palivo ho musely ruinovat | Petr Miler

/ Foto: Copart, tiskové materiály

A snad by s ním jezdil i dál, nebýt osudné události. Pokud nám něco hlava nebere, pak je to vše, co s tímto neuvěřitelným výkonem souvisí. V životě jsme neviděli moderní Bentley, které by to s kilometráží dotáhlo až do takových výšin, ani zdaleka.

Výkonné a luxusní koráby jsou vozy jako stvořené pro dlouhé cestování. Jsou velmi rychlé a velmi komfortní a v kombinaci těchto dvou vlastností excelují natolik, že se jim máloco může vyrovnat. Však jsme kdysi testovali model Continental Flying Spur Speed, a tak se nemůžeme divit, že pro některé majitele představují taková auta i vhodnější náhradu letadla. Přesto je v inzerci prakticky nevídáme s vyššími kilometrovými proběhy - pár desítek tisíc, velmi nízké stovky, to je obvykle maximum, co lze spatřit.

Důvody tohoto stavu jsou obvykle dva. Buď je majitel tak bohatý člověk, že si nebude nechávat takový vůz po takovou dobu, aby s ním vůbec mohlo být najeto pořádné množství km, prostě za 2, 3 nebo 4 roky s autem milion km obvykle nenajede a 10letý Rolls nechce, protože by vypadal jako zchudlý bohatý také známý jako „sociál”. Popřípadě má aut tolik, že když se jeho celkový nájezd mezi všechny rozprostře, výsledek je i za delší čas stejný.

Druhý majitel pak obvykle nebude tak bohatý, aby si vůbec mohl dovolit jezdit statisíce kilometrů s autem, které vezme 50 litrů benzinu na 100 kilometrů při rychlé jízdě levou zadní, A to obvykle ani nebývá ten největší provozní náklad. Podobný faktor nakonec může být důvodem u zbytku prvních majitelů - že máte miliony na nové auto ještě neznamená, že máte každý měsíc další statisíce na to, abyste jej zvládli uživit při klidně tisících ujetých kilometrů týdně. Však kolik bohatých lidí jezdí dálky něčím jako BMW 530d nebo Audi A6 3,0 TDI? Pro nás obyčejné lidi je to parádní auto, pro ně ekvivalent bicyklu.

Auto, které vám ukážeme dnes, je ale důkazem, že z každého pravidla existuje výjimka. A tato je opravdu velká - je to daleko nejvíce ojeté Bentley s motorem W12 biturbo, které jsme kdy viděli. V aktuální nabídce ojetin v Evropě vidíme jen jedno, které přesáhlo svým nájezdem aspoň 250 tisíc km, to je tak obvyklé maximum. Tohle konkrétní auto ale stojí v USA a hlava nebere, co s ním majitel dokázal.

Těchto kilometrů je totiž opravdu hodně - přes 828 tisíc (514 636 mil). Bavme se asi o dvojnásobku toho, co jsme kdy viděli jak maximum, navíc byly najety s kupé GT, nikoli sedanem Flying Spur. Tento vůz je tak nejojetějším moderním Bentley tohoto typu, které lze koupit. A byť cena není známá, neboť vzejde z aukce Copartu, nejvyšší dosavadní příhoz v podobě 1 000 USD (asi 24 600 km) naznačuje, že velká řež se o tento vůz nesvede.

Ze jména aukční firmy už jste patrně pochopili, že se navíc jedná o bourané auto, neboť Copart nic jiného neprodává. Je tedy otázkou, kam by se nájezd tohoto stroje ještě dostal, nebýt oné osudné události. Navzdory zmíněnému Copart odhaduje cenu vozu na 32 840 USD, tedy asi 808 tisíc Kč. To je samozřejmě nesmysl, ani takto ojetý a nebouraný vůz z roku 2005 by se za podobné peníze nikdy neprodal, reálná hodnota je zlomková.

Jinak jde o „obyčejná” verze tohoto modelu s motorem 6,0 W12 biturbo s výkonem 560 koní, který vás v naprostém luxusu asi 2,5tunového tanku odpálí ke stovce za 4,8 sekundy a dovolí vám jet rychlostí až 318 km/h. Na spotřebu se neptejte, už přes 17 litrů normované městské spotřeby naznačuje mnohé. Tak jako tak je jasné, že nádrží tohoto vozu bylo během bezmála 18 let jeho existence prolito mnoho hektolitrů benzinu - každý měsíc jezdilo asi 5 tisíc km pořád dokola, což by při spotřebě byť jen 25 litrů benzinu na 100 km znamenalo měsíční provozní náklady přes 46 tisíc Kč jen na palivo. Další provozní náklady musely přidat další statisíce ročně, depreciace až k nule jakbysmet. Když si vezmeme vše optikou celé životnosti vozu, jen na benzin tu padlo (evropským pohledem tedy) asi 7,7 milionu korun. Skoro osm „míčů” jen za „benál”, zkuste si odpustit suché polknutí.

Zajímavá koupě to jistě není za jakoukoli cenu, je ale třeba říci, že auto vypadá zejména uvnitř na daný zápřah až neuvěřitelně dobře. Pokud by vás vůz vyloženě lákal k podstoupení dobrodružství jménem „Bentley s 828 tisíci najetými km”, prostor realizovat se máte. A i kdyby ne, je to něco, co se nevidí - někdo si tady zjevně užil svá léta s Continentalem opravdu dosyta...

Tak ojetý Continental GT jsme ještě neviděli. Soudě podle jeho stavu ale minimálně samotné Bentley takový nájezd nepřekvapí. Foto: Copart, tiskové materiály

Petr Miler

