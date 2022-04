Někdo najel s vzácným Porsche 167 tisíc km, teď ho prodává skoro za 24 milionů korun před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: RM Sothebys

Vzniklo v pouhých 292 kusech a platí za jeden z absolutních vrcholů existence automobilky Porsche. Přesto s ním někdo pravidelně jezdil a ani tak nepozbylo mnoho na své vysoké hodnotě.

Porsche 959 je jednou z největších automobilových legend vůbec. Porsche jeho vývoj odstartovala již v roce 1981 s cílem postavit soutěžní prototyp zaměřený na rallyové závody slavné skupiny B. I když tato kategorie byla s ohledem na bezpečnost zrušena až v roce 1986, automobilka nedotáhla vývoj tak daleko, aby do ní model 959 stihl zasáhnout. Přesto se Porsche rozhodlo, že projekt dotáhne do konce, a to alespoň v podobě silniční varianty. Podobnou strategii pak ostatně automobilka uplatnila také u závoďáku určeného pro Le Mans, ze kterého se nakonec vyklubala Carrera GT.

Zpět ale k devět-pět-devítce, která nakonec v letech 1986 až 1993 vznikla v pouhých 292 kusech. Značka pak na pomezí roku 1993 vyrobila ještě osm dalších exemplářů, a to z náhradních dílů, které měla na skladech. Mimo to pak ještě vyrukovala s devětadvacetikusovou sérií 959 S, jenž byla určena zejména pro Spojené státy. I v jejím případě přitom došlo na implementaci 2,8litrového plochého šestiválce, jeho výkon však díky vyššímu plnícímu tlaku turbodmychadel vzrostl ze 450 koní na 515. Maximálka se tak posunula na 339 km/h.

My nicméně nyní zůstaneme u původního provedení, neboť k mání je jeden kousek z roku 1988. Vyveden byl ve specifikaci Komfort, pročež nabízí více pohodlí než druhá dostupná úroveň Sport. Nejspíše právě to byl důvod, proč dosavadní majitelé neváhali usadit se za volant při každé vhodné příležitosti. Kupé tak má najeto nemalých 167 190 kilometrů, což je u takového vozu opravdu hodně. Na druhou stranu, i bohatí sběratelé dříve v ikonických modelech především jezdili, než aby je považovali za garážovou investici.

Jako první za volant usedl původní vlastník ze Stuttgartu, u kterého Porsche lakované ikonickou červenou barvou Guards Red strávilo většinu života. V roce 2008 prošlo výraznou renovací a krátce na to zamířilo na Nový Zéland. Odtud se nicméně v roce 2017 vrátilo, neboť jej v aukci pořídil nový majitel ze Švýcarska. Právě ten jej nyní nabídl k prodeji, a to v opravdu špičkovém stavu. Za ten vůz vděčí i péči společnosti Meca Components, která si za ni před čtyřmi lety naúčtovala 160 000 Eur (cca 3,9 milionu Kč).

I to je ve výsledku důvod, proč je německá ikona k mání za nemalých 995 tisíc švýcarských franků (asi 23,8 milionu Kč). Za tyto peníze souběžně s vozem získáváte také sadu nářadí, stejně jako dobovou literaturu a uživatelskou příručku. Asi největší radost nicméně budete mít z moderního audio systému s navigací, který pochází z kolekce Porsche Classic a nainstalovala jej sama automobilka. I se čtyřiatřicetiletým vozem tedy budete moci propojit svůj mobilní telefon, což hodnotu přes neoriginalitu spíše umocňuje.

Lze pak už jen dodat, že nebýt vyššího nájezdu, nebyla by tato devět-pět-devítka k mání tak „levně“. Minulý rok se totiž exemplář s pouhými 961 kilometry na tachometru prodal za neskutečných 1 973 750 CHF (cca 47,2 milionu Kč). Je nicméně jasné, že jeho nový majitel s ním nezamíří ani na okresky, ani na okruhy. S ojetějším exemplářem by to ale nemusel být problém, přičemž díky oné satelitní navigaci se nový vlastník na cestách neztratí.

Jeden z 292 exemplářů Porsche 959 je momentálně na prodej, a to s výbavou Komfort. Jeho dosavadní majitel jej navíc nechal osadit moderním rádiem s retrovzhledem, poměrně výrazný nájezd tak můžete snadno rozšířit. Jen musíte zapomenout na stále vyšší hodnotu. Foto: RM Sotheby's

Zdroj: RM Sotheby's

Petr Prokopec

