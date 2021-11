Někdo si koupil vrcholný Mercedes S ve sluneční žluté. Dal za ni „ranec”, teď poznává sílu ztráty hodnoty před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Jet Cars, publikováno se souhlasem

Není to fólie, ale skutečně zářivě žlutá barva na autě ze segmentu, ve němuž jsou nejoblíbenější odstíny připomínající černou. Kupci je třeba zatleskat, stvořil unikát, nikdo jiný o něj ale nestojí.

Jedno staré pořekadlo praví, že kola dělají auto. V posledních letech ale stále více na významu začíná získávat lak karoserie. Potvrzuje to i studie firmy Yankelovich Partners, dle které je až 39 procent motoristů svolných ke změně značky, pokud jejich vyvolená nemá v nabídce takový odstín laku, jaký požadují. A jelikož největší celosvětové obliby dosahuje stříbrná, bílá a černá, je pochopitelné, že právě na tyto barvy a jejich varianty sází výrobci nejvíce.

V luxusním segmentu se nenosí ani takováto „pestrost” a vrcholem kreativity bývají vedle černé - či čehokoli jiného, co je tak tmavé, že to černou připomíná - modrá a šedá. Napříč všemi třídami jsou pak nejméně populární volbou žlutá, před kterou se dostala i hnědá nebo oranžová. Je tak skutečně bizarní, když někdo v luxusním segmentu sáhne právě po žlutém odstínu, ale jak vidíte, stalo se to. A k obyčejnému má ono auto daleko hned dvakrát.

Nejde „jen” o Mercedes třídy S, ale rovnou o jeho vrcholně rozmařilé provedení S65 od AMG. Co ovšem můžete dělat, když toužíte právě po autě, které je maximálně komfortní, maximálně výkonné a k tomu žluté? Zájemce právě o takový vůz se v roce 2017 zastavil u nizozemského zastoupení Mercedesu a nechal si své špičkové „eSko” na zakázku nalakovat do stejného žlutého odstínu, jaký tehdy byl v nabídce supersportu AMG GT. A podle firmy, která jej nyní prodává, stvořil holandský unikát. Tomu nemáme problém věřit, spíše bychom se divili, kdyby nešlo o unikát přinejmenším evropský.

Onou barvou je zářivě žlutý odstín Solarbeam Yellow, přeložme to jako žluť slunečního svitu. Ten byl svého času sám o sobě tučným příplatkem, bylo nutné za něj vytáhnout z kapsy více jak 200 tisíc korun. U této třídy S byl ale i drahý prvek navíc jen jedním z mnoha - dle nizozemského registru byl tento konkrétní vůz prodán 338 101 Eur, tedy v přepočtu za více jak 8,5 milionu Kč.

Po čtyřech letech je nyní tohle auto na prodej a už fakt, že se propracovalo do nabídky firmy Jet Cars, která se zabývá hlavně prodejem z různých důvodů diskontovaných vozů, něco naznačuje. Pokud vám nestačí náznak, řekneme to naplno: Nikdo ho už nějakou chvíli nechce. Nyní je tak s pouhými 36 904 km na tachometru ve stavu zjevně blízkém dokonalosti (přes značně nedokonalé fotky) k mání za 169 940 euro.

To je pořád spousta peněz, asi 4,2 milionu Kč, ale také o 4,3 milionu méně než suma, kterou kupec musel před 4 roky zaplatit (a není to ceníková cena, jako základ daní se v registrech uvádí ta skutečně zaplacená). Máme tu tak ztrátu hodnoty skoro 1,1 milionu za rok, skoro 100 tisíc měsíčně a asi 116 Kč výdaj na jeden ujetý km jen v souvislosti se ztrátou hodnoty. Inu, zářit jako slunce není levné...

Více jak 8,5 milionu korun, tolik někoho stálo tento specifický Mercedes-AMG S65. Za příplatek tu musela být spousta věcí, zdaleka ne jen lak, právě ten ale značně napomáhá současné neprodejnosti a ztrátě hodnoty. Je prostě až moc neobvyklý. Foto: Jet Cars, publikováno se souhlasem

Zdroje: Marktplaats, RDW, Yankelovich Partners

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.