Někdo si před 16 léty koupil jedno z nejrychlejších aut světa, na prodej je skoro nejeté

Co víc chtít jako důkaz praštěnosti automobilových sběratelů? Idea, že jedno z nejrychlejších aut světa si koupíte na to, abyste si rychle sjeli, zní logicky, v praxi se ale nedočkala materializace ani od jednoho ze tří majitelů tohoto vozu.

Firma Saleen byla založena již v roce 1983, zejména kvůli závodním aktivitám Steva Saleena. Ten své know-how získané na okruzích zužitkoval při úpravách silničních modelů, které začal nabízet zákazníkům toužícím po vyšším výkonu a agresivnějším vzhledu, než dodávaly samotné automobilky. Ostruhy si značka získala zejména modifikacemi Fordu Mustang, který se v její nabídce objevil již dva roky po založení.

S příchodem milénia Saleen přešel od pouhých modifikací k výrobě vlastního vozu s názvem S7. Za ním se skrýval supersport s největším množstvím průduchů na světě, který při rychlosti 257 km/h vytvářel přítlak odpovídající vlastní hmotnosti (1 247 kg). O pohon se přitom staral sedmilitrový osmiválec od Fordu, který dával 558 koní a s nímž zrychlení z klidu na 96 km/h zabralo 3,3 sekundy.

V roce 2005 automobilka přikročila k modifikacím, jež vyústily ve zrod varianty Twin Turbo. Jak již název napovídá, motor distal dvojici turbodmychadel Garrett, se kterými výkon narostl na 760 koní. Souběžně s vyšším výkonem se Saleen podíval také na bodykit, kde přepracování předního nárazníku a zadního difuzoru a křídla navýšilo přítlak o 60 procent.

O přenos výkonu na zadní nápravu se staral šestistupňový manuál, přičemž akcelerace na 96 km/h zabrala pouze 2,8 sekundy, na 322 km/h pak dokonce jen 27 sekund. Maximální rychlost 248 mil v hodině odpovídá 399 km/h - to všechno by vůz řadilo mezi smetánku supersportů i dnes, svého času to bylo jedno z nejrychlejších aut světa. A komu to nestačilo, pro toho zde byl paket Competition zahrnující další ladění motoru dokonce na 1 014 koní a karoserii vyrobenou kompletně z uhlíkových vláken.

Výroba tohoto vozu skončila v roce 2009 po 20 vyrobených exemplářích, z nichž 14 mělo být vyrobeno v provedení Twin Turbo. I o tom informuje tisková zpráva aukční firmy Mecum Auctions, která bude jeden z těchto Saleenů dražit v srpnu v Monterey. Pikantní je ovšem nejen vůz jako takový či jeho peprná barva, ale i fakt, že vůz měl od roku 2005 tři majitele, všichni jej ale „sušili” jako investici. Za 16 let tak má najeto jen 751,5 míle, tedy asi a 1 209 km. To je vážně spousta promarněného potenciálu.

Ve výsledku jde o nový vůz, což koneckonců dosvědčují i fotografie. Je navíc po servisu, a tak počítat je možné s prvotřídním stavem. Zvenčí se pyšní už zmíněným exkluzivním lakem Lizstick Red, uvnitř pak černým koženým čalouněním. Dále můžeme zmínit brzdy Brembo či sadu originálních zavazadel a potah na vůz.

Nabídka je to tedy velmi ojedinělá, čemuž nejspíše bude odpovídat i cena. O její výši raději ani nespekulujeme, dá se však čekat, že se cifra, za kterou tento vůz změní majitele, vyšplhá mnohem výše než na 555 tisíc dolarů (11,6 milionu Kč), kolik vůz stál jako nový.

I 16 let po zrodu takřka nejetý Saleen S7 Twin Turbo ukazuje, jak absurdně sběratelé s těmito vozy zachází. Teď může být váš, levný ale bezesporu nebude. Foto: Mecum Auctions

