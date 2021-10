Někteří se diví, že elektromobily kupuje jen minimum žen, důvod přitom mají před očima před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Dlouho se tradovalo, že to budou ženy, kdo bude kupovat elektrická auta mnohem ochotněji než muži, realita je ale dramaticky opačná. Znamená to pro elektromobily něco dobrého? Ani ne.

Když začnete lidem nabízet něco, o co si sami neřekli, musíte být předem smířeni s tím, že věci nemusí jít tak, jak si plánujete. To je i případ elektrických aut, po kterých existuje obecně velmi malá poptávka, ať už se na věc podíváte jakkoli chcete. Na trhu s čímkoli najdete jen hrstku zákazníků toužící po technicky specifickém řešení čehokoli, obvykle lidé chtějí jen co nejlépe fungující věc za co nejlepší cenu. A něco takového dnes elektrická auta pro většinu případných použití zdaleka nepředstavují.

Jak nedávno zmínil šéf Stellantisu, nabídka elektrických aut nepřichází v reakci na poptávku a není ani výsledkem vědecko-technického vývoje. Automobilky je nabízí jen kvůli politickému tlaku za nimi stojícímu a doufají, že pro ně přesto najdou zákazníky. V tomto smyslu doufaly, že po nich v prvé řadě budou sahat ženy a na ně také nezřídka cílí svůj marketing. A nedá se říci, že by to bylo úplně hloupé očekávání.

Ženy se zkrátka při koupi čehokoli - bez urážky - rozhodují často více emocionálně a méně racionálně. Automobilka tedy věřily, že se jim elektrická auta prostě budou líbit, bude jim blízké jejich jednodušší používání a jakýsi jemnější projev. A že také spíše uslyší na dokola omílané, třebaže do značné míry falešné ohledy těchto aut k přírodě. Nic takového se ale neděje, ženy nové elektromobily kupují dosti okrajově.

Podle studie britského BuyaCar kupují muži nové elektromobily více jak čtyřikrát častěji než ženy, což je obrovský rozdíl. Pokud si nyní říkáte, že svět aut je svět mužů a stejně tomu bude u každého typu automobilu, mýlíte se. U nových vozů obecně jsou převažujícími kupci ženy, patrně z podobných důvodů, jako jsou ty už výše zmíněné - ženy prostě budou chtít nové auto, nechtějí použité zboží, nehledají v prvé řadě racionalitu, ale dobrý pocit. U elektromobilů to ale vůbec nefunguje, což nakonec ukazuje, že ženy zas až tak emotivně nejednají.

Někteří v reakci na zmíněná data sáhodlouze přemýšlí, proč to tak je, zda třeba marketing automobilek není „genderově nevyvážený” či cokoli podobného. To ale podle nás nehraje žádnou podstatnou, pokud vůbec nějakou roli. Hlavní důvod se skrývá v ještě jiné statistice - ačkoli ženy jsou častějšími kupci nových vozů, jsou to naopak muži, kteří si mnohem častěji kupují víc jak jedno auto. A právě tady je zakopaný pes.

Jen málokdo si kupuje elektromobil jako jediné auto kvůli jeho omezené praktické využitelnosti. Jistě se najdou lidé, kterým stačí a mají ho jako jediný vůz, není to ale dominantní skupina zákazníků. Typickým zákazníkem elektrických aut je člověk pořizující si druhé či třetí přibližovadlo do rodiny pro specifické využití, jen na elektropohon v celé škále využití auta spoléhat nechce. A protože žen nejčastěji volí jen jeden vůz, elektrickým autům se prostě většinou vyhýbají.

Je to nakonec logické, ani my bychom nechtěli spoléhat jen na elektromobil, celou dnešní škálu využití spalovacího auta zastat zdaleka nedokáže. Možná se to časem změní, možná ne, už tato data by ale měla být pro politiky a další proponenty elektroaut varováním, že tyto vozy dnes prostě nejsou univerzální náhradou dopravních prostředků se spalovacími motory. Tvrdit opak znamená jen lhát si do kapsy.

Taková Škoda Enyaq se může ženám líbit, stejně jako některé jiné elektromobily. Ve většině po nich ale sahají muži, protože jsou to oni, kdo si s oblibou kupuje více aut. A roli jediného auta v rodině elektrovůz se ctí prostě nezastane. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Jalopnik, BuyaCar

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.