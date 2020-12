Němci po tragické nehodě volají po zákazu SUV, šlo by je koupit jen na zvláštní povolení před 4 hodinami | Petr Prokopec

Není to poprvé a zřejmě ani naposledy. V záchvatu hněvu po tragické nehodě, která si vyžádala pět lidských životů včetně jednoho kojence, naši západní sousedé opět volají po zákazu stále více se rozmáhajících SUV.

V úterý 1. prosince došlo v německém Trieru, kterému konzervativní Češi neřeknou jinak než Trevír, k dopravní nehodě tak tragické, že se k ní později musela vyjádřit i sama německá kancléřka a další vrcholní politici. 51letý, podle dostupných informací opilý řidič Land Roveru tam vjel do pěší zóny, po které se procházeli lidé při předvánočních nákupech a řadu z nich postupně srazil. Policisté později vyloučili politickou či náboženskou motivaci, nebyl to tedy teroristický čin, výsledek by mu ale odpovídal: pět lidí - tři ženy ve věku 25, 52 a 73 let, jeden 45letý muž a jeho ani ne roční dcera na místě zemřeli. Řidič byl na místě zatčen a nemá smysl pochybovat o tom, že za své pochybení bude odsouzen.

Je to bez diskuze mimořádně smutná událost, zvlášť v předvánočním čase, ale nehody se zkrátka stávají. Tato byla vzhledem k alkoholu v krvi řidiče obzvláště hloupá a zbytečná a je těžké se s tím smířit, ani taková by ale neměla dovolit, aby emoce zastřely mysl. Bohužel, v tomto případě se to opět stalo a část německých politiků v reakci na ni oprášila ideu potírání SUV, která po podobně tragické události v loňském roce už jednou přišla na přetřes.

Levicoví a „zelení” politici vycítili šanci a začali znovu volat po zákazu „přemotorovaných tanků s obřím výkonem“, které jsou podle nich velké, těžké, z podstaty nebezpečné pro své okolí i pro životní prostředí. Agentura Reuters v tomto kontextu připomíná loňská slova levicové političky Ingrid Remmers, podle níž „je absurdní, když 1,9tunový vůz veze 80kilového člověka“.

Tak tomu v případě této nehody skutečně bylo, je ale třeba nezapomínat, že dnes typické SUV dávno není těžkým monstrem, před nímž politici varují. Přes polovinu SUV registrovaných v Německu za poslední rok dosahuje délky maximálně Volkswagenu Golf. Navíc skoro dvě třetiny disponuji jen pohonem předních kol. Taková auta nejsou velká a těžká monstra s vysokými výkony, ale spíše lehce modifikovanými Golfy.

Jsme ti poslední, kteří hoří pro SUV, je to podle nás dost hloupý moderní trend, jen kvůli našemu názoru ale nehodláme omezovat jiné. Řízení moderního SUV není náročné ani nebezpečné, tato auta mají srovnatelnou manévrovatelnost i brzdnou dráhu. A ekologický argument je též pochybný - například s už dvakrát skloňovaným Golfem je spojena spotřeba 4,7-7 l/100 km, zatímco T-Roc se pohybuje v pásmu 4,3-6,7 litrů a Tiguan mezi 4,7 a 7,7 litry na sto kilometrů.

Ze zmíněného vyplývá, že většina SUV je na tom v klíčových ohledech velmi podobně jako tradiční karosářské varianty. Jen ty lákají stále méně lidí. I proto, že již nejsou citelně lehčí než vozy se zvýšeným podvozkem, neboť třeba takový Seat Ateca váží mezi 1,3 a 1,6 tuny, tedy prakticky stejně jako Leon. Sluší se v tomto kontextu dodat, že pokud jde o hmotnost, z které případná nebezpečnost vyplývá spíše, jsou tu jiní přeborníci z aut, která hlavně zelení politici preferují.

Taková Ateca je lehčí než elektrický Nissan Leaf, o větších elektromobilech ani nemluvě. Tesla Model X P100D váží přes 2,5 tuny, přesto by na ni pohled mnoha politiků spočinul se zalíbením. Právě tato auta jsou pak dotována. A klidně o tunu lehčí SUV se spalovacími motory mají být potírána? To nedává smysl.

Racionalitu ale v jednání politiků nenacházíme často a snahy o zavedení podobných zákazů jsou míněny smrtelně vážně. Například bývalá ministryně životního prostředí Barbara Hendricks bojuje o to, aby prodej SUV byl povolen jen zemědělcům a lesníkům, kteří je potřebují ke své práci, ostatní si mají koupit jiná auta. Pochybujeme, že tento záměr může zrovna v Německu dojít uplatnění, to by tamní automobilky pomalu neměly co prodávat. Na druhou stranu, kdo by ještě před 5 nebo 10 léty řekl, jaké podpory se dočká elektrická mobilita, kterou trápí stále ty samé potíže.

